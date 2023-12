Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fietsverhuurder heeft allerslechste slogan 2023 bedacht, naaibedrijf kan er ook wat van

De titel Slechtste Slogan 2023 gaat naar fietsenverhuurbedrijf Tuut Tuut. En ja de slogan is slecht… Hoewel een naaimachinespecialst niet veel voor het fietsbedrijf onder doet en ‘eervol’ met de tweede plaats aan de haal gaat.

Met ‘Put the fun between your legs‘ Tuut Tuut glorieus eerste. Volgens stemmers dan. De winnaar kreeg 21 procent van de stemmen. De tweede plek is voor Rijkers Naaimachinespecialist, met ‘Have a naai’s day!‘. Met ‘Everything for stuffing your pussy!‘ belandde kattenspeciaalzaak 4Cats op plek drie.

Meerdere kanshebbers voor slechtste slogan

De jury van het platform SlechteSlogans.nl had voor de wedstrijd die al meerdere jaren bestaat tien kanshebbers uitgekozen. Daar kon het publiek op stemmen. In totaal brachten in december 5820 stemmers 8987 stemmen uit. De winnaar krijgt een Blauwe Tegel. Volgens het platform zijn slechte slogans vaak wat ranzig, met woordspelingen.

Niet in de prijzen vielen onder meer ‘Wij zijn uw rouwvast!‘ (Hakkenberg Uitvaartzorg); ‘Freeselijk goed werk, verdraaid leuke collega’s!‘ (GAB metaal) en ‘We Whisky you a Sherry Christmas‘ (Drankdozijn.nl).

Ook in de top 10: ‘Voor een warm afscheid van uw geliefde huisdier‘ (Dierencrematorium Heerhugowaard), ‘Wij weten het veter‘ (pop-up sneakerstore BijSMAAK), ‘Niet bang voor een KAKastrofe!‘ (Pampers luiers) en ‘Wasmachinebestendig: op de maan en thuis‘ (Tempo zakdoekjes).

Vorig jaar won de slogan ‘Maak van uw kruis geen punt, kom naar Het Kruispunt‘ van bekkenfysiotherapiepraktijk Het Kruispunt in Heemskerk. In 2021 was de slechtste slogan van Benny’s Vleesservice in Nijmegen, met ‘Mijn ballen wegen 130 gram!!’ Meer winnaars: ‘We doen wel vrouwen maar knippen ze niet’ (van een kapper); ‘Zit je haircut’ (ook van een kapper) en ‘Een timmer timmert, een tandarts boort, maar wij zitten lekker in Velsen Noord’ (van een aannemer).

2500 inzendingen in 12 jaar

In de ruim twaalf jaar dat platform Slechte Slogans bestaat, zijn zo’n 2500 slogans binnengekomen via e-mail en sociale media. Mensen komen ze in het dagelijks leven tegen op vrachtwagens en bestelbusjes, of op verpakkingen en reclameborden. Het meedoen aan de verkiezing legt de ondernemers geen windeieren, aldus het platform.

Op de website Sloganverkiezing.nl blijkt de winnaar van dit jaar harstikke blij. Marieke van der Zande, eigenaar van Tuut-tuut fietsverhuur: „Wat lollig dit, ik ben zo verrast! De huidige slogan hadden we voor de lol op onze T-shirts laten drukken. Toen mijn fietsverhuur op een gegeven moment naar dit grotere winkelpand ging, grapte een vriend dat ik deze slogan dan ook wel op de grote winkelruit kon plaatsen. Hij heeft toen spontaan een sticker besteld.”

