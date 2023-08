Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Thijs Römer veroordeeld, slachtoffer verrast door celstraf: ‘Dat meen je niet?’

Acteur Thijs Römer is vandaag door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Die straf werd hem opgelegd voor online-zedendelicten met drie minderjarige meisjes. Op sociale media zijn de reacties in ieder geval niet mals.

De rechtbank legt hem daarnaast de maximale taakstraf op van 240 uur. Verder dient hij zich te laten behandelen bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Slachtoffer verrast door straf

Römer was niet bij de uitspraak aanwezig, zijn advocaat evenmin. Eén van de drie slachtoffers was wel aanwezig in de rechtszaal. Die reageerde vol ongeloof op de uitspraak. Tijdens de uitspraak leek het inmiddels 21-jarige slachtoffer nog niet door te hebben wat de uitspraak precies betekende. Op de gang kwam dat besef, na wat uitleg van haar advocaat, wel binnen. „Dat meen je niet?”, riep ze uit. „Gaat hij de gevangenis in?”

„Hij was 37 jaar. Hij heeft toegegeven dat er sprake was van een aanzienlijk overwicht van zijn kant”, aldus de rechtbank. Ook stelde de rechtbank: „De verdachte zoekt de schuld voornamelijk buiten zichzelf, bijvoorbeeld door zijn Amsterdamse opvoeding en de vrije seksuele moraal in zijn werkveld.” Wel zegt de rechtbank rekening te hebben gehouden met de grote media-aandacht en de desastreuze gevolgen voor Römers acteercarrière.

Thijs Römer veroordeeld

De rechtbank acht bewezen dat de acteur schuldig is aan strafbaar grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hij verleidde de meisjes online tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf en het sturen van naaktfoto’s. De opgelegde celstraf is hoger dan de strafeis. Het Openbaar Ministerie had negentig dagen cel geëist, waarvan 89 dagen voorwaardelijk.

Op sociale media reageren mensen niet bepaald mals op de veroordeling van de 45-jarige acteur. „Viespeuk!” Laat een greep van de reacties zien. Een ander reageert dat de verplichte behandeling het „allerbelangrijkste” is: „Aangezien meneer tijdens de rechtszaak amper heeft laten merken dat hij door had hoe fout hij bezig was.”



De straf is een ieder geval zwaarder dan de straf die werd geëist! Nog te mild dat dan wel, gaat Thijs Römer in hoger beroep loopt ie kans op een nog hogere straf, zal ie te laf voor zijn! #thijsrömer Viespeuk!! In de bak weten ze vast wel raad met jou!https://t.co/AznGrljh3b — Yvonne a.k.a. Von (@Mediavoon) August 8, 2023



Damn, Maand zitten voor Thijs Römer. OM wilde alleen een voorwaardelijke celstraf. Allerbelangrijkste is de verplichte behandeling, aangezien meneer tijdens de rechtzaak amper heeft laten merken dat hij door had hoe fout hij bezig washttps://t.co/P8wLQ7ePyD — Hevsb (@Hevsb11) August 8, 2023



Alleen al de arrogantie dat hij er niet is… — Ria van bijleveld (@Ria68) August 8, 2023



