‘Verbale Sloopkogel’ Prem benadrukt ‘hypocrisie’ racisme en neemt het op voor Johan Derksen

Prem Radhakishun nam het gisteravond in De Oranjezondag op voor Johan Derksen en sprak als ‘verbale sloopkogel’ zich uit over de hypocrisie rondom racisme.

Prem Radhakishun is al een tijdje niet op televisie geweest. Hij wilde, naar eigen zeggen, niet meer. Ook omdat hij een kleinkind kreeg en regelmatig belaagd werd. Alleen voor De Wereld Draait Door maakte hij destijds een uitzondering.

Prem Radhakishun in De Oranjezomer

Waarom hij nu dan toch bij De Oranjezondag zit? Hij zag hoe Rutger Castricum vorige week het programma verstoorde. Castricum raakte namelijk onder meer in discussie met Mona Keijzer en volgens kijkers is hij nogal aanwezig in de talkshow. „In het verleden moest ik vaker Rutger dresseren als hij uit de bocht vloog. Dus ik dacht ik kom je even helpen”, aldus Prem. Prem vloog zelf ook vaak genoeg uit de bocht, legt hij uit.

Ook de ophef over Johan Derksen en zijn opmerking over kamerlid Habtamu de Hoop wil Prem graag nog even aankaarten. De Hoop, die geadopteerd is uit Ethiopië, kon volgens Derksen geen Fries zijn. „Hij is toch geen Fries, kom op zeg”, zei Derksen. „Ik ben toch ook geen Surinamer?” En die opmerking maakte nogal wat los.

Prem spreekt zich uit over ‘hypocrisie’ racisme

Prem wil daar nu even op terugkomen. Hij is zelf van Surinaamse komaf. Hij werd zijn leven lang door creoolse mensen ‘Koelie’ of ‘Hindoestani’ genoemd. „Ik was Surinamer maar ik werd gecategoriseerd als Hindoestaan.” En toen Prem naar Nederland kwam, kreeg hij dan weer de stempel ‘Surinamer’ opgeplakt. „Als ik zei ‘ik ben Nederlander’ of met een Nederlandse vlag liep, dan zeiden mensen: ‘Je bent geen Nederlander’, ‘Je bent Surinamer’, ‘Je bent Hindoestaan’.”

Prem legt uit dat hij vaak genoeg op zijn uiterlijke kenmerken beoordeeld werd. „Ook door mensen die op mij lijken, op Clarence Seedorf lijken of op Edgar Davids lijken.” Mensen die hem vertelden dat hij geen Nederlander was en zijn afkomst verloochende. „Ik wil aan al die mensen die Johan Derksen van racisme betichten vragen: Wil je dan alsjeblieft, ook de mensen die op mij lijken en de mensen van Afro-Surinaamse afkomst, willen jullie alsjeblieft in de spiegel kijken? En jullie moeten de laatste zijn die tegen een oude witte man van 75 gaan zeggen hoe hij de wereld moet beschouwen.”

Lof voor Vandaag Inside en Johan Derksen

Hij vervolgt: „Toen ik tegen jullie zei dat ik een Nederlander was, hebben jullie me allemaal gezegd dat ik geen Nederlander was. En al die zwarten staan nu te janken, terwijl ze hetzelfde denken.” Waarna Prem Derksen en Vandaag Inside looft. „Hij flapt uit wat hij denkt en ik hoop dat er nog veel meer mensen blijven uitflappen wat ze denken. Ik heb liever iemand die uitflapt wat hij denkt, dan die pseudo-correcte mensen die wel denken ‘je bent een zwartje, je hoort niet in dit land’, maar dan zeggen: ‘Och Prem, jij als Surinamer hebt wel je plekje bevochten hier’.”

Daarna klinkt er in De Oranjezondag-studio hard applaus. Volgens Prem zijn heel wat mensen en politici hypocriet als het over racisme gaat. „Ze doen er allemaal aan mee, inclusief Mark Rutte.”



Goed om Prem weer terug te zien. Aanvankelijk dacht ik dat hij wat rustiger was geworden, maar na een paar minuten vloog hij alweer als een verbale sloopkogel door de studio. #deoranjezondag — Jeffrey Stevens (@JeffreyLStevens) April 14, 2024



Ik vind #Prem meestal heel veel…..maar vanavond hang ik aan zijn lippen #goPrem #deoranjezondag — Kaatje (@ikbenkarintje) April 14, 2024



Nu ik Prem zie, merk ik dat ik hem op tv gemist heb. Uitgesproken, en spijker op de kop! #deoranjezondag — Mar (@Mar57633480) April 14, 2024



