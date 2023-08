Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verontwaardigde reacties op hoger beroep Thijs Römer: ‘Arrogant’ en ‘te lage straf’

Acteur Thijs Römer (45) werd vanwege zijn online-zedendelicten veroordeeld tot celstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, een maximale taakstraf van 240 uur en een behandeling in een GGZ-instelling. Maar met die rechtelijke uitspraak is hij het niet eens en daarom gaat hij in hoger beroep. En inmiddels regent het verontwaardigde reacties op social media.

De details rondom de zedenzaak heeft inmiddels iedereen kunnen horen tijdens de rechtszaak. Römer maakte zich een tijd lang schuldig aan het aanmoedigen van het maken van en het bezitten van naaktfoto’s en -video’s van minderjarige meisjes, seksueel getinte gesprekken en ander grensoverschrijdend gedrag.

Thijs Römer gaat in hoger beroep na veroordeling

Maar Römer herkent zichzelf weinig in het beeld dat uit het vonnis naar voren komt. Via zijn advocaat Wikke Monster gaf hij een korte toelichting op de beslissing om in hoger beroep te gaan.

„Wat er is gebeurd kan en wil ik niet goedpraten. Ik heb destijds in het online contact fouten gemaakt. Dat realiseer ik mij terdege. Ik vind het verschrikkelijk dat zij hieronder hebben geleden en dat spijt me heel erg”, staat in de toelichting. „Het hoger beroep is niet bedoeld om afbreuk te doen aan dat leed. Ik had me graag willen neerleggen bij de uitspraak van de rechter, maar daarvoor herken ik mij te weinig in het beeld wat uit het vonnis naar voren komt.”

Strafbaar grensoverschrijdend seksueel

De veroordeling van de rechter was hoger dan de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM eiste één dag gevangenisstraf. Volgens de rechtbank maakte Römer zich schuldig aan strafbaar grensoverschrijdend seksueel gedrag tussen 2015 en 2017. Zijn slachtoffers waren destijds 14, 15 en 16 jaar.

Volgens Römer zelf heeft deze zaak grote impact op zijn persoonlijke leven. De acteur is inmiddels uit films geknipt en zijn gezin leidt volgens hem onder alle ophef. Er liggen inmiddels meer privékwesties op straat van Römer, onder meer over een affaire die hij had met de partner van zijn beste vriend.

Verontwaardigde reacties

Op social media reageert men verbaasd en verontwaardigd op het hoger beroep van de acteur. Uit de reacties blijkt dat hij op weinig medeleven kan rekenen. En volgens sommigen toont dit hoger beroep aan dat Römer zich niet realiseert wat hij heeft aangericht en dat zijn veroordeling te laag was.



Hét bewijs dat zijn straf niet hoog genoeg was, aangezien hij zich kennelijk totaal niet beseft hoe slecht zijn gedrag is…. #thijsrömer https://t.co/dvhJCzi0gv — Lind@ 🌺 (@PinieB) August 22, 2023



Als je het spreekwoord bord voor je kop opzoekt, staat Thijs groomer erbij als voorbeeld. Wat een natte tosti.. https://t.co/RQbSlAXJiL — Lianne van Veen (@Liedje87) August 22, 2023



Ja joh, lekker die aandacht op je gevestigd houden! https://t.co/EuGEUFVsIG — Ron Vergouwen (@RonVergouwen) August 22, 2023



Thijs Römer gaat in hoger beroep. Dat zou hem een dubbel zo zware straf moeten opleveren. Die gast is dusdanig arrogant en misschien wel ziek in z'n hoofd dat ie nog steeds niet inziet dat ie ook maar iets fout heeft gedaan. Hele enge vent. — 💛💙ςαηηε❌❌❌ (@SanSan24XxX) August 22, 2023



Tegenwoordig lees je vaak dat men tijdens een hoger beroep juist een HOGERE straf krijgt. Dus wellicht gaat Thijs Römer wel iets langer naar hotel ‘De houten lepel’. — Dennis Schouten (@StennisDennis) August 22, 2023