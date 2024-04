Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gordon reageert op storm van kritiek: ‘Ik word als een crimineel behandeld’

Gordon wordt de afgelopen tijd bestookt met kritiek. Dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten, vertelt hij op NPO Radio 1.

Hij zegt onder andere dat hij op gebied van de liefde niemand meer vertrouwt. „Er is ongelooflijk veel misbruik gemaakt van mijn eerlijkheid.”

Gordon op Radio 1: ‘We leven in een verharde en verzuurde maatschappij’

De zanger zegt in MISCHA! dat hij altijd blij was om zijn geluk aan de wereld te laten zien. „Maar ik realiseer me nu dat het nooit echt gewaardeerd wordt en dat mensen jaloers zijn op jouw leven. We leven in een maatschappij die zo verhard en verzuurd is. Achteraf heb ik er spijt van dat ik dingen heb gedeeld.”

Gordon meent dat zijn leven wordt getekend door ups en downs. Onlangs was hij blij omdat hij het nieuwe contract voor een koffiezaak in Blaricum had getekend. Maar toen hij thuiskwam, kreeg hij een afschuwelijk bericht: de man waarmee hij zeven maanden datete, bleek te zijn overleden. „Die tegenstrijdigheid is continu aanwezig. Heb ik eindelijk iemand die me leuk vindt en zelf geld heeft en die gaat dan dood. Dat is spijkerhard.”

‘Ben ik een crimineel omdat ik van iemand gehouden?’

Hij zegt meestal alleen de vreugde in zijn leven te laten zien, maar na de breuk met Gavin deelde hij wel hoe slecht het met hem ging. „Dat deed ik wel pas een tijd later. Ik kreeg zoveel kritiek over me heen. Ben ik nu een crimineel omdat ik van iemand gehouden heb die niet op dezelfde manier van mij bleek te houden als hij zei? Ik word als een crimineel behandeld, afgeschilderd als een leugenaar.”

Vorige week werd Gordon nog afgekraakt om zijn optreden in Chateau Meiland VIPS. „Op Chateau Meiland heb ik zoveel leuke reacties gekregen. En dan schrijven ze de dag erna dat het een kijkcijferdip is geweest. Het is niet te geloven wat ze doen om iemand kapot te maken. Ik was vroeger heel leuk met Wilfred Genee en Tina Nijkamp. Ik denk dat het een soort meepraterij is, laten we vooral meelullen en hem bashen. En het scoort.”

Hij denkt dat hij de gunfactor verloren is. „Ook door eigen toedoen. Ik dacht dat iedereen het leuk vond te zien dat ik eerste klas naar Dubai vloog, maar dat vindt niemand leuk. Of misschien een klein deel, de rest gunt het je niet. Maar laten we wel wezen: ik heb mijn geld niet verdiend met criminele activiteiten, maar gewoon door mezelf te zijn, en veel te werken.”

Kritiek op album

Toen Gordon een social mediapauze van een jaar inlaste, voelde hij veel rust. Toch ging hij er weer op, om zijn nieuwe album en zijn horecazaak te promoten. „Dan merk ik dat ik tóch weer privédingen plaats. Dan denk ik: lul, waarom doe je dit? Ik doe dat vanuit blijheid. Maar ik moet dat niet meer doen, want het stond ook weer overal. Ik kwets niet alleen mezelf ermee, maar ook mijn omgeving.”

De zanger kreeg het flink voor zijn kiezen toen hij zijn muzikale comeback-album uitbracht. Volgens critici zingt hij vals. „Dan praten ze mensen na. Ik verbeeld me niets, maar ik kan echt zingen. Ik zing niet vals. Het fragment wat ze lieten zien was zo laag en onder de gordel. Het was zo duidelijk dat ik met mijn oortjes het geluid aan het checken was. Dat hebben de grootste artiesten. Dan laten ze dat zien, en niet de tendens van de avond, die fantastisch was. Het was vernietigend.”

Luister het gesprek hier terug.

Reacties