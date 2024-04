Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe je moet omgaan met conflicten in een relatie, volgens een psychotherapeut

Conflicten in een relatie zijn niet noodzakelijk een teken dat er iets mis is. Sterker nog: het is onvermijdelijk. Maar hoe omgaat je met zo’n conflict, kan allesbepalend zijn voor het succes van je relatie. Een psychotherapeut geeft tips.

Psychotherapeut Sean Grover benadrukt tegen het Amerikaanse Psychology Today dat conflicten natuurlijk zijn. Wel zegt dat hij het essentieel is om frustratie en conflicten liefdevol op te lossen. Zo doe je dat:

1. Als je je iets aankaart, begin met iets positiefs

Grover zegt dat je ervoor moet waken je partner meteen om de oren te slaan met klachten en kritiek. Vertel eerst wat hij of zij goed doet en spreek dan op vriendelijke wijze je bezorgdheid uit. Als je vindt dat je partner te veel op zijn of haar telefoon zit, kun je dit zeggen: „Ik praat graag met je zonder afleiding. Kunnen we afspreken dat we onze telefoons opbergen als we afspreken?” Erger je je aan rommel in het huis van je geliefde? Dan kun je het als volgt aanpakken: „Ik vind het leuk om bij jou thuis te zijn, maar ik voel me ongemakkelijk bij de chaos in je slaapkamer.”

2. Neem de verantwoordelijkheid voor je gevoelens.

Iedereen neemt bagage en triggers mee in een relatie. „Soms kun je je door deze triggers laten beheersen en ervoor zorgen dat je keuzes maakt waar je later spijt van krijgt”, zegt de psychotherapeut. De truc is om jezelf, je behoeften en je geschiedenis te begrijpen. Geef je partner niet de schuld van je gevoelens, maar neem er verantwoordelijkheid voor. Vertel bijvoorbeeld eerlijk dat je moeite hebt om mensen te vertrouwen of dat je je vaak overweldigd voelt in nieuwe relaties.

3. Oefen op geduld

„Impulsiviteit en ongeduld veroorzaken veel schade aan nieuwe relaties”, zegt Grover. Hij adviseert om je partner de kans de kans te geven op reageren, niet defensief te zijn of hem of haar de les proberen te lezen en geduldig te zijn.

4. Luister aandachtig

Volgens Grover is luisteren een onderdeel van liefhebben. „Schenk je volledige aandacht aan je partner, probeer de dingen vanuit hun perspectief te bekijken en begrijp dat zij ook problemen hebben met hun geschiedenis en triggers”, tipt hij. Wie zich gehoord en gerespecteerd voelt, is vaak minder defensief of strijdlustig.

5. Wees eerlijk

Het is verleidelijk om je ware gevoelens te verbergen, zodat je zorgeloos of relaxed overkomt. Maar als je frustratie en irritatie wegstopt, kunnen die emoties uiteindelijk hoog oplopen. Grover: „Doe je best om eerlijk en direct te zijn. De echte jij is aantrekkelijker dan een niet-authentieke versie.”

