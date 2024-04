Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Debora in tranen als ze spullen moet wegdoen in Je Huis op Orde: ‘Hij blijft gewoon’

In Je Huis op Orde nemen Viktor Brand en Quirine Molhuysen nemen het huis van Debora en Dennis onder de loep. Ze schrikken van de rommel, maar bij de vrouw des huizes blijkt er veel weerstand te zijn om er iets aan te doen.

Eerder was het team van Je Huis op Orde bij Danielle, John en hun 11-jarige zoon Cas. Hun huis was zo rommelig dat Cas zich schaamde tegenover zijn vrienden.

Debora en Dennis in Je Huis op Orde

Debora en Dennis komen uit Hengelo. Hoewel ze nooit erg van opruimen hielden, is het na de geboorte van hun dochtertje Naomi uit de hand gelopen. Nu de tweede op komst is, willen ze graag hun huis op orde hebben.

Als Viktor Brand en Quirine Molhuysen een rondje door het huis maken, zien dat het bezaaid is met spullen. Ze schrikken vooral als ze de slaapkamer binnenlopen. „Wat is dit dan, joh?”, zegt Brand, terwijl hij zijn hand voor zijn mond slaat. „Ik schrik me kapot. Het is één groot matras. Waar kijken we naar?” Ook de rest van het huis is een rommel. „Is dit het Leger des Heils?”, vraagt de presentator zich af als hij op de zolder uniformen tegenkomt.

‘Je hebt mijn spullen weggedaan’

Het team gaat aan de slag en stalt alle spullen uit in een loods. Debora en Dennis blijken onder meer 1600 dvd’s, 161 geschiedenisboeken, 86 knuffeldieren, 65 aanstekers en 28 vierkante meter aan kinderkleding te hebben. Ook bezitten ze 93 herbruikbare luiers, die Debora weigert om weg te doen. Alles wordt volgens haar gebruikt.

Ze blijkt het erg moeilijk te vinden om spullen weg te doen en de spanningen lopen hoog op. Als Dennis dingen zonder haar goedkeuring weggooit, raakt ze geëmotioneerd. „Je hebt net mijn spullen weggedaan”, zegt ze. „Luister nou alsjeblieft even. Ik probeer je wat te vertellen, maar je luistert niet. Mag ik alsjeblieft een knuffel?” De twee omarmen elkaar en het is weer goed.

Blokkades en emoties

Molhuysen vindt dat Debora een nog ongeopende doos waarmee je zelf een sculptuur kunt maken, moet doneren. Daar is ze het niet mee eens en ze haalt de doos weer uit de doneerkrat. „Over twee jaar ligt het nog in de kast”, zegt de opruimcoach. „Nee, hij blijft gewoon, klaar”, zegt Debora stellig. „Staat het dan symbool voor iets?”, vraagt Molhuysen zich af. „Ik heb een keuze gemaakt om die te houden en een aantal anderen weg te doen”, antwoordt Debora snikkend. „Dan mag ik er toch voor kiezen dat die blijft en die anderen weggaan?” Daarop stemt de coach toe. „Het opruimen en die emoties kan ik nu niet gebruiken”, zegt Debora.

„Ik vind het moeilijk”, fluistert Brand tegen Molhuysen. „Zoveel emotie. Dat vasthouden aan.” Volgens Molhuysen zijn er veel blokkades. „Maar ze willen het zelf, hè.” Brand: „We moeten even door die fase heen.”



Het is een behoorlijk zure appel waar door heen gebeten moet worden, maar het resultaat mag er zijn. „Super”, zegt Debora als ze het opgeruimde huis zien. „Echt hartstikke mooi”, vindt Dennis.

