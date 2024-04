Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Yeşilgöz niet te spreken over tweet Wilders: ‘Dit moet echt ophouden’

PVV, VVD, NSC en BBB zijn nog druk aan het formeren, maar tussen de leiders van de partijen botert het niet altijd. Zo waren er geluiden over ‘uitbarstingen’ van NSC-leider Pieter Omtzigt en is nu VVD’er Dilan Yeşilgöz niet te spreken over een tweet van Geert Wilders.

Wilders noemde demissionair staatssecretaris Eric van der Burg in een tweet namelijk „een eng mannetje”. Daarnaast schreef hij dat hij hoopt dat Van der Burg „snel opkrast”.



Een uitstekende keuze dat er geen Kabinet Wilders 1 komt?

Eng mannetje die van der Burg, tijd dat ie snel opkrast. https://t.co/ftasCulV75 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 17, 2024

Yeşilgöz niet te spreken over tweet Wilders

Dat Wilders dit over Van der Burg tweet, komt omdat de staatssecretaris in een debat zijn blijdschap had geuit dat er geen kabinet-Wilders 1 komt. Wilders doet namelijk een stapje terug en wordt geen premier, al doet hij dat niet van harte.

Yeşilgöz zegt „te balen” dat zij telkens op ophef moet reageren en noemt de tweet van Wilders ongepast. „Dit moet echt ophouden”, verzuchtte ze vandaag voorafgaand aan formatieonderhandelingen. Ze zei de zaak verder binnenskamers te willen bespreken met de PVV-leider. Of zij Van der Burg heeft aangesproken op zijn opmerking, wil ze niet zeggen. Ze had gewild dat Wilders haar had gebeld om zijn ongenoegen te uiten, in plaats van dat te delen op X.

‘Ongepast’

Ook NSC-leider Pieter Omtzigt noemt de tweet van Wilders ongepast. Tegelijkertijd kan hij ook de opmerking van Van der Burg niet plaatsen. Omtzigt vindt het eigenlijk vooral tijdverspilling om te reageren op tweets en uitspraken die politici tijdens debatten maken.

„Dat is niet mijn hoofdtaak. Mijn hoofdtaak is op dit moment om te kijken hoe we een nieuwe regering kunnen vormen. Op basis van het volwassen politiek beleid.”

Wilders verdedigt dat hij slechts op „een harde manier afstand nam” van de opmerking van Van der Burg. „En wat anderen daar dan weer van vinden, dat zal me worst zijn.”

