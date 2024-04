Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gordon reageert op kritiek na Chateau Meiland VIPS: ‘Tijd van mond houden voorbij’

Gordon is weer eens flink tekeer gegaan tegen zijn critici. Dit keer moeten Wilfred Genee en Albert Verlinde het ontgelden. ‘Opperdroeftoeter’ en ‘slang’ worden ze door Gordon genoemd, vanwege hun kritiek op hem.

De twee hadden hun bedenken bij zijn optreden in Chateau Meiland VIPS. Volgens hen zou Gordon dé reden zijn voor een kijkcijferdip van de Meilandjes. Maar daar is niks van waar, beweert Gordon, die sinds kort weer helemaal terug is in entertainmentland.

Gordon haalt op Instagram uit naar zijn critici

Op Instagram deelt Gordon vandaag een grafiek met kijkcijfers, waar te zien is dat Chateau Meiland VIPS dik in de miljoen kijkers scoort. Dat daar geen aandacht voor is, steekt de artiest. Zo heeft kijkcijferexpert Tina Nijkamp er niks over geschreven en waren Wilfred Genee en Albert Verlinde veel te negatief.

Gordon is er klaar mee dat alleen de negatieve zaken worden belicht die met hem te maken hebben. „Dit is slechts een van de ontelbaar schadelijke en smadelijke dingen die ze continu maar roepen over mij”, haalt hij zijn gram op sociale media.

„Maar de tijd van mijn mond houden is voorbij, dus bij dezen, mensen! Heerlijk positief nieuws en mensen hebben genoten van mijn aanwezigheid en die van Berget Lewis, gelet ook op de honderden dm-berichten!”, schrijft hij. ,,Maar ja, die lees je niet!”

Gordons in Chateau Meiland VIPS over relatie met eerste liefde

In Chateau Meiland VIPS deed Gordon een boekje open over zijn relatie met zijn eerste liefde Patrick. Ze wonen samen in één huis, maar de band is niet meer zoals vroeger. „Hij woont bij mij, we wonen samen. Hij woont aan de linkerkant en ik woon aan de rechterkant.” Maar, vertelde hij erbij: „Wij hebben een andere band met elkaar, zonder intimiteit.”

Soms kan dat voor grappige situaties zorgen, zo vertelde Gordon aan de familie Meiland. Zo had hij eens een date. „En dan doet hij zijn oordoppen in.” Met zijn handen deed de zanger vervolgens een seksgeluid na. „Dat doet Erica toch ook, schat?”

Erica en Martien Meiland ontkenden echter stellig, tot grote verbazing van Gordon. „Hebben jullie helemaal geen… Je moeder heeft toch wel seks?” Nee, zo hielden de twee vol. Gordon keek met nóg meer verbazing op en vroeg om de reden. „Waarom wel?”, vraagt Maxime terug.

Chateau Meiland VIPS kijk je terug via KIJK.

