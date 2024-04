Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is wat Famke Louise vangt voor een gedragen slipje

Famke Louise deed eerder stof opwaaien met het nieuws dat ze pikante content gaat delen, maar ze heeft nu ook voor het eerst een gedragen slipje verkocht. En daar krijgt ze best een lekker bedrag voor. Dat zegt de 25-jarige zangeres op Instagram.

Famke Louise maakte vorige maand bekend dat ze tegen betaling erotische foto’s deelt op het platform FanCentro. Daar voert ze ook gesprekken met betalende volgers.

Dat de zangeres een overstap maakte naar een carrière op dit platform, maakte flink de tongen los. Jan Jaap van der Wal haakte er in Dit Was Het Nieuws op komische wijze op in door gehuld in lingerie de truck van zijn collega Peter Pannenkoek te wassen. Maar het bleek ook voer voor serieuze discussie. Zo stonden actrice Georgina Verbaan en tv-criticus Angela de Jong vorige maand lijnrecht tegenover elkaar over de kwestie in Renze op Zondag.

Volgens Verbaan is het een goede business, maar De Jong keek daar anders naar. „Dit willen we toch niet? Zij kan toch meer dan dit soort filmpjes maken? Als dit jouw dochter is, dan wil je dit toch niet?” Verbaan vond dat nogal een bekrompen gedachte. „Volgens mij doet ze lekker waar ze zelf zin in heeft. Ik hoop dat mijn dochter dat ook gaat doen.”

Famke Louise op Instagram over gedragen slipjes

De zangeres zegt op Instagram dat ze het ‘nog steeds superleuk’ vindt om te doen en dat ze er geen nadelen aan ondervindt. Op een vraag van een volger over het verkopen van een ‘gedragen string’, reageert ze: „Heb ik laatst voor het eerst verkocht.” Dat blijkt flink lucratief te zijn: het ondergoed kost tussen de 500 en 1000 euro. „Hangt af van mijn mood.”

Influencer Koen Pieter van Dijk liet vandaag in zijn wekelijkse radioprogramma op Radio4all weten dat hij hier ook wel oren naar heeft. „Ik heb dit wel vaker gehoord en dit vind ik altijd zo bizar. Sorry, ik ga gelijk even een oproep doen: als iemand mijn gedragen ondergoed wil kopen, slide in mijn DM.”

„Hou op”, zegt hij verbaasd als hij hoort wat Famke Louise ervoor vangt. „500 euro voor een gedragen slipje? Als iemand luistert en behoefte heeft aan gedragen ondergoed van mij, ik stuur hem echt vanavond naar je op. Ook voor de helft.”

