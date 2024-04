Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgens Wilfred Genee is Johan Derksen boos op hem na discussie over Jodenhaat

Is er sprake van een ouderwetse ruzie tussen Wilfred Genee en Johan Derksen? Volgens de Vandaag Inside-presentator is Johan Derksen vrijdag na de uitzending boos weggelopen nadat de twee het met elkaar aan de stok kregen. De twee botsten toen het ging over Jodenhaat in Nederland.

Wilfred Genee bespreekt in de rubriek In de Wandelgangen elke dag na afloop van de uitzending met een tafelgast hoe de uitzending is gegaan. En dat was me er vrijdag eentje. Want het ging er in Vandaag Inside niet bepaald gezellig aan toe. Zoals vanouds lagen Wilfred Genee en Johan Derksen weer eens met elkaar in de clinch.

„Hadden jullie echt ruzie? Is hij boos?”, vraagt bargast Tijs van den Brink aan Wilfred Genee na de aflevering. „Dat zal echt wel”, bevestigt hij. Volgens hem is Johan Derksen na de uitzending direct naar huis gegaan. Boos. „Maandag doen we gewoon alsof er niks aan de hand is.”

Vorige maand liep Johan Derksen nog van tafel tijdens de uitzending.

Wilfred Genee en Johan Derksen botsten in discussie over Jodenhaat

Vrijdag begon de felle discussie toen Wilfred Genee vertelde dat hij schrok van hoe Joden de haat in Nederland ervaren en in angst leven. Hij liet een fragment zien waarin hij met Barbara Barend sprak over antisemitisme. Zij vertelde dat ze zich niet meer durft uit te spreken en dat mensen om haar heen altijd leven met het idee dat ze ‘hun koffertje klaar moeten hebben staan’ om te vluchten.

Hoe Johan Derksen daar naar keek, was de vraag van Wilfred Genee. Die heeft zich namelijk vaak kritisch uitgesproken over het beleid van Israël en de opstelling van Joden in Nederland. „Het viel mij altijd op: als het over Israël of jodenproblemen ging, dan sloeg ze door”, begint Johan Derksen over Barbara Barend.

„Zij heeft nog nooit haar koffertje hoeven pakken, hoor. Dat heeft zij allemaal niet meegemaakt. Het wordt theatraal gemaakt. Ik heb er mijn vraagtekens bij.”

Wilfred Genee snapt Johan Derksen niet: ‘Je weet niet hoe het is’

De tafelgasten snapten niet dat hij de situatie bagatelliseert. Waarom zou Barbara Barend, zelf Joods, zich op dit punt zo druk maken? „Nou, ik ken haar. Als het om Joden en Israël gaat dan wordt zij – en ook haar vader (Frits Barend, red.) – emotioneel.”

Daarop zei Wilfred Genee dat de angst ‘echt heel heftig bij haar was’. Anderen aan tafel en de bar wezen Johan Derksen erop dat je ‘echt niet met een keppeltje over straat kan nu.’ „Nee, dat zal best. Maar als ik dit zo zie, heb ik het idee dat Barbara Barend overdrijft.”

Wilfred Genee vond dat ‘veel te kort door de bocht’. „Je weet niet hoe het is om daar zo makkelijk over te oordelen. Ik kan je zeggen: er is wél wat aan de hand. En dat wij het bagatelliseren aan deze tafel, dat helpt ook niet”, beet hij Johan Derksen toe.

‘Je mag helemaal niks zeggen over Israël!’

„Kijk, er is niemand voor antisemitisme”, ging Johan Derksen verder. „Maar iedere vorm van kritiek op Israël wordt als antisemitisme gezien. En daar is geen sprake van. De talkshowtafels zitten vol met die mensen die maar zitten te klagen over antisemitisme. Maar je mag helemaal niets zeggen over Israël”, reageerde hij fel.

Volgens hem zou het helpen als er vanuit de Joodse gemeenschap meer kritiek op het beleid van Israël komt. „Dan zouden ze de mensen die klagen over het gedrag van Israël al een stuk kalmer krijgen.”

„Maar dat zeggen veel Joodse mensen hier toch ook!”, riep Genee tussen de woorden door. „Ja, maar jij bent partij! Je hoeft mij niet te overtuigen. Uit de Joodse gemeenschap komt haast geen kritiek op het beleid”, vond Derksen. „Het wordt als zoete koek aangenomen.”

Johan Derksen: ‘Joodse gemeenschap is tikkeltje aan het overdrijven’

Wilfred Genee vond de mening van Johan Derksen ‘niet gefundeerd’. Dat vond hij dan weer een hele makkelijke sneer. „Ja, als jij er anders over denkt, is mijn mening niet gefundeerd”, reageerde hij terug. „Laat jij je maar lekker gezellig een middagje inpakken door de woorden van Barbara Barend…”

„Oh, ik laat me inpakken? Jij vindt het geen serieus probleem in Nederland, het antisemitisme? Het is een zeer serieus probleem, waar we niet zeker niet bagatelliserend over moeten praten”, stelde Wilfred Genee.

Maar Derksen bleef erbij: de Joodse gemeenschap is ‘een tikkeltje aan het overdrijven’. Daarna haalde René van der Gijp de angel uit de discussie door te zeggen dat hij ‘ook een koffertje met kleding klaar heeft staan’. Wie hem eruit stuurt? „Mijn vrouw als het een beetje tegenzit.”

Dat vond Wilfred Genee een goed moment om naar de reclame te gaan. In het laatste blok van de uitzending werd er niet meer over de kwestie gepraat.

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

