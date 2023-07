Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers smullen van eerste aflevering B&B Vol Liefde: ‘Gaat een legendarisch seizoen worden’

Het is zover: het derde seizoen van B&B Vol Liefde is gisteravond van start gegaan. Acht nieuwe B&B-eigenaren gaan opnieuw op zoek naar de liefde. Kijkers smullen van de eerste aflevering en delen hun blijdschap én verbazing zoals vanouds op sociale media.

De acht kandidaten hebben B&B’s in Spanje, Zweden, Portugal, België, Frankrijk én Thailand. Allemaal zijn zij op zoek naar hun ware liefde. Uit eerdere seizoenen is gebleken dat het vinden van die ware liefde namelijk wel echt kan. Zo zijn Martijn en Fenna nog steeds samen en gaan Astrid en Harmjan zelfs trouwen.

B&B Vol Liefde

Maar voordat er bij deze B&B-eigenaren en hun liefdeskandidaten een bruiloft op de planning staat, is er nog een lange weg te gaan. Het zou B&B Vol Liefde ook niet zijn als er bij sommige deelnemers niet direct al heibel in de tent is. Als liefdeskandidaat Loes (69) tijdens haar eerste gesprek met B&B-houder Leendert (68) vertelt over haar overleden vader, begint Leendert over zijn eigen overleden familieleden. In plaats van naar haar verhaal te luisteren en ernaar te vragen.

„Leendert luistert al niet, begint over zijn tante en zijn oom die in de coronatijd overleden zijn en ik heb het over mijn vader. De hoop is dat-ie dan vraagt: ‘Hoe is het om je vader te verliezen?’” Loes laat het er dan ook niet bij zitten en spreekt Leendert er bij thuiskomst op aan. „Ik wilde al gelijk iets kwijt over vanmiddag. Beetje teleurstelling, maar ik denk niet eens dat je het expres hebt gedaan”, vertelt ze tegen Leendert, die aangeeft dat het voor hem meer een aanvulling was dan een onderbreking.

Daarnaast heeft Leendert ook een hond. En een hond-auto… „Een auto met hond. Ik ben geen auto met hond gewend, maar het is oké”, geeft Loes achteraf toe. „Noah is wel een kind. Daar moet ik even aan wennen. Ik heb ook gelijk al voorgesteld om een volgende keer de hond niet mee te nemen.”



Mag Loes naar huis…? #benbvolliefde — Jens Huizen (@HuizenJens97633) July 10, 2023



Loes geeft mij ‘Moeten de broodjes uit de verpakking’ vibe. #benbvolliefde pic.twitter.com/jB3LJlICyi — Mcjansen (@Mcjansen) July 10, 2023



#benbvolliefde Wat een strompelende en enigszins droevige ontmoetingen weer. Voor nu is wat dat betreft #Leendert m’n favo.. — Betsy van de Grift (@BetsyvdGrift) July 10, 2023



Loes weet nog niet of ze kan aarden in de Ardennen. 🤔 Mis ik hier nu iets? #benbvolliefde — Yellowone (@Inge2204) July 10, 2023

Walter danst met vriendinnen Claudia en Anne

Voor Walter (54) begint het nieuwe B&B Vol Liefde seizoen echter wél goed. Hij krijgt niet één, maar twee vrouwen te gast in zijn Franse B&B. „Het wordt een verrassing voor Walter als hij denkt dat er één vrouw komt, en er komen er twee. Je bestelt er één en er komen er twee”, lacht Claudia (56) onderweg naar de B&B. „Dat is een goede aanbieding”, voegt Anne (53) toe.

Walter is inderdaad verrast als hij twee single dames ziet verschijnen voor de deur van zijn B&B. „Twee tegelijk!” zegt hij lachend. Een rondleiding door het huis staat als eerst op de planning voor de twee vrouwen. De B&B van Walter is geen ‘normale’ B&B, maar heeft veel spirituele tinten, zoals een workshopruimte. Daar worden zowel spirituele workshops gegeven als gedanst.

Walter twijfelt dan ook niet als hij met Claudia en Anne de ruimte binnenloopt en zet de muziek aan. Het drietal begint meteen vrolijk te dansen, een groot pluspunt voor Walter: „Ik hou wel van onverwachte, spontane dingen waardoor je wat losser wordt en plezier hebt.”



Ze hebben weer goud in handen bij b&b vol liefde!!! pic.twitter.com/jvcdy4Kggf — Carmen Felix (@carmoede) July 10, 2023



Anne: "Ik vind je leuk walter ik voel een klik"

Walter: "highfive!" #benbvolliefde — ♡MissAngel♡ (@M1ssUniverse) July 10, 2023



Walter heeft het op dag twee dat het systeem waar hij in leefde The Matrix is…. That I didn’t see coming….. #benbvolliefde @liefstoerstout — Bram Mertens (@bramboo84) July 10, 2023



Gelukkig de B&B’s zijn weer open!

Ik heb ‘Sweety Darling’ voorbij zien komen, we gaan lekker dansen en Loesje is af. #TeamNoa #benbvolliefde — Mariska (@soestwee) July 10, 2023

B&B Vol Liefde scoort opnieuw goed

Met ruim 984.000 kijkers was de eerste aflevering van B&B Vol Liefde direct weer een succes. Kijkers smullen van alle leuke, lieve en ongemakkelijke momenten. „Je voelt aan alles dat dit een legendarisch seizoen gaat worden!”, twittert een kijker. „Weer genoten van de eerste aflevering van B&B Vol Liefde. Kan niet wachten tot morgen”, voegt een ander toe.



Weer genoten van de eerste aflevering van B&B Vol Liefde. Kan niet wachten tot morgen 😻😻 #benbvolliefde — D.Kolijn (@daniellakolijn) July 10, 2023



Je voelt aan alles dat dit een legendarisch seizoen gaat worden! #benbvolliefde — Joost Buiting (@buitingj) July 10, 2023

Wel struikelen sommige kijkers over de vele gesprekken over spiritualiteit in de eerste aflevering. „Ik ga dit seizoen ‘zelfliefde’ en ‘aarden’ maar turven geloof ik”, schrijft een kijker op Twitter.



Ik ga dit seizoen ‘zelfliefde’ en ‘aarden’ maar turven geloof ik #benbvolliefde — Bianca Bodde (@biancabodde) July 10, 2023



Ik kan spiritualiteit echt wel waarderen, en ergens ook wel een beetje in mee gaan, maarre… Ja… Nee… #benbvolliefde — ℂ𝕖𝕝𝕚𝕟𝕖.💚 (@TvPositievelaar) July 10, 2023

