Dit is wat jouw seks (gerelateerde) dromen kunnen betekenen

Seksdromen zijn fijn of juist ongemakkelijk. Soms heb je een seksdroom over een persoon waar je in het echt no way mee wil seksen. Het grappige hieraan is dat het vaak helemaal niet aan seks met de persoon in kwestie gerelateerd is. Dus wat betekenen ze eigenlijk, die seksgerelateerde dromen?

Seks met je baas, seks met een vreemde, seks op een hele gekke plek waar ook gewoon mensen rondlopen; het is een gekke gewaarwording waar je een beetje van in de war kunt raken. Het is namelijk best wel gek dat je seks hebt met een vreemd persoon op een vreemde plek, terwijl je gewoon een relatie hebt, bijvoorbeeld. En wanneer je geen relatie hebt, kan het zo zijn dat je gaat twijfelen aan je seksleven. Nergens voor nodig: dít betekenen seksdromen en seksgerelateerde dromen.

Betekenis van seksdromen

Seks met een vriend/vriendin (niet van dezelfde sekse)

Dit kan betekenen dat je je emotioneel sterk met hem of haar voelt verbonden of je kijkt op een bepaalde manier tegen hem of haar op. Je vindt bijvoorbeeld sommige karaktereigenschappen heel fijn. Het zegt niets over het feit dat je je seksueel voelt aangetrokken tot die persoon.

Seks met je ex

Deze droom komt best vaak voor. In de droom is de seks heel anders dan de vrijpartijen die je daadwerkelijk had en is het juist óf heel heftig óf heel wazig. Deze droom betekent niet dat je graag terug wil naar deze persoon of naar de relatie. Vaak duiken ze op wanneer je onopgeloste gevoelens aan het verwerken bent. Misschien was jij degene die het uitmaakte en was je ergens heel blij dat het voorbij was. Er komt een nieuw persoon in je leven en eigenlijk ben je het hele verhaal met je ex vergeten. Pas een paar maanden (of zelfs jaren) later ga je je relatie verwerken. En daar kunnen dus dromen bij komen kijken.

Seks met een vriend(in) (iemand van dezelfde sekse)

Deze dromen kunnen te maken hebben met je eigenwaarde. Misschien ben je de laatste tijd erg kritisch op jezelf en zoek je bevestiging van iemand anders. Daarnaast kan het ook betekenen dat je niet helemaal zeker bent van jullie vriendschapsrelatie. Werk hieraan, deze droom was een wake-up call.

Seks met een vreemde

Dit kan te maken hebben dat je contact probeert te maken met jezelf. Je bevindt je in een spirituele periode waarin je bezig bent met jezelf te ontwikkelen. Klinkt goed, ook al zijn deze dromen soms best vaag.

Seks met een beroemdheid

Een droom waarin je seks hebt met een beroemdheid kan heel fijn zijn, maar wist je dat dit waarschijnlijk betekent dat je drang om zelf succesvol te worden heel groot is?

Je loopt naakt rond en niemand heeft het door

Nou heeft naakt zijn niet per se iets met seks te maken, maar daar seks voornamelijk naakt gebeurt, wilden we ‘m je toch niet ontnemen. Naakt rondlopen terwijl niemand het ziet, kan wijzen op het feit dat je je onzeker voelt, maar dat jij de enige bent die dit opmerkt. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat jij je druk maakt om iets onbenulligs.

