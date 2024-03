Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Consumentenbond klaagt Facebook en Instagram aan, dit is waarom

De Consumentenbond begint een nieuwe rechtszaak tegen Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De organisatie wil voor elkaar krijgen dat gebruikers een schadevergoeding krijgen voor het schenden van hun privacy.

De rechtbank in Amsterdam had in maart vorig jaar al bepaald dat Facebook onrechtmatig heeft gehandeld door te veel gegevens van gebruikers te verzamelen, zonder hun toestemming, en die informatie te gebruiken voor het verkopen van advertenties. In die zaak ging het alleen om die vaststelling. De rechtbank nam toen nog geen besluit over een eventuele schadevergoeding.

De Consumentenbond en de Data Privacy Stichting (DPS) hebben daarna met Meta onderhandeld over een vergoeding, maar volgens de eisers zijn die gesprekken op niets uitgelopen. Daarom stappen ze nu opnieuw naar de rechter. De eis is nu wel uitgebreid. Ze willen niet alleen een vergoeding voor Facebook-gebruikers, maar ook voor mensen die een account bij Instagram hebben. Ook de periode waarin de vermeende privacyschendingen speelden, is langer. Bovendien klagen de eisers niet alleen over het verzamelen van gegevens van mensen, maar ook over het doorgeven van die data aan de Verenigde Staten.

Volgens de Consumentenbond hebben meer dan 250.000 mensen zich inmiddels aangemeld voor de schadeclaim. De bond en de DPS eisen een schadevergoeding van 750 euro per Facebook-gebruiker voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, en een bedrag van 500 euro per Facebook- en Instagram-gebruiker voor het delen van die informatie met de Verenigde Staten. Daarnaast vinden ze dat Meta moet betalen voor de waarde die zulke gegevens hadden voor de sociale media. Daar noemen de eisers geen bedrag voor, die beoordeling laten ze aan de rechter. Als de schadeclaim wordt toegewezen voor alle Nederlanders die gebruik hebben gemaakt van de platforms, zou het bedrag kunnen uitkomen op meer dan 12 miljard euro, schat de Consumentenbond.

ANP

