Vanaf vandaag kun je Belastingaangifte doen: meer mensen kregen blauwe envelop

Ongeveer 9,2 miljoen Nederlanders hebben de afgelopen weken een blauwe envelop in de bus gekregen met de oproep aangifte over 2023 te doen. Het gaat om 7,3 miljoen particulieren en 1,9 miljoen ondernemers.

Dat zijn er meer dan vorig jaar. Toen kregen 8,8 miljoen mensen een aangiftebrief, 7 miljoen particulieren en 1,8 miljoen ondernemers. De toename komt mogelijk door een groei van het aantal belastingplichtigen in Nederland. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zei onlangs dat er steeds meer mensen met betaald werk zijn.

Vanaf 1 maart is het weer mogelijk om aangifte te doen. Wie dat binnen een maand doet, krijgt uiterlijk 1 juli te horen of ze geld terugkrijgen of moeten betalen.

Aangifte doen is mogelijk tot 1 mei. Dit jaar wil de Belastingdienst extra aandacht vragen voor de mogelijkheden om extra hulp te krijgen bij het invullen van de gegevens. Dat kan door een afspraak te maken bij een balie of steunpunt, maar ook beeldbellen is mogelijk.

