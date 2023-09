Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Davina Michelle en Edwin Evers openhartig bij Casa di Beau, kijkers enthousiast

Wanneer BN ‘ers afreizen naar Casa di Beau in Italië, kun je er veelal vanuit gaan dat er openhartig wordt gesproken over allerlei onderwerpen. Toch is niet alleen het onderwerp van gesprek belangrijk, ook de dynamiek tussen de twee gasten doet ertoe. Volgens kijkers van Beau van Erven Dorens’ programma matchen Edwin Evers en Davina Michelle helemaal goed met elkaar.

Zo sprak Davina Michelle bijvoorbeeld openhartig over vroeger, hoe zij soms weleens lastig kon zijn en zelfs even uit huis is gezet. Ook kwam haar wens voor een groot gezin ter sprake. Edwin Evers sprak op zijn beurt over de podcast die hij mocht maken met koning Willem-Alexander.

Edwin Evers in Casa di Beau: ‘Niet betaald voor podcast met koning’

Beau van Ervens Dorens vraagt Edwin Evers in Casa di Beau over zijn podcast met koning Willem-Alexander, Door de ogen van de Koning. Hij maakte de podcast ter ere van het tien jarig koningschap van Willem-Alexander, en vond dat „geweldig” en „een eer”.

„Het is toch wel een eer om dat dan te doen”, vertelt Evers. „Het is een hele aardige man. Ik vond de setting vooral heel leuk, dat het een podcast was.” Een podcast met de koning komt niet vaak voor, volgens Evers is dat omdat een televisie-interview dan toch de voorkeur krijgt. Juist daarom was Door de ogen van de Koning zo bijzonder om te maken, vindt Evers „In zo’n setting krijg je een hele andere sfeer”, zegt hij. Maar geld aannemen voor de podcast? Dat had hij niet gewild en dat is ook niet gebeurd.

🎧 Door de ogen van de Koning In augustus liet de Rijksvoorlichtingsdienst weten dat de podcast Door de ogen van de Koning ruim 2,6 miljoen keer was beluisterd. Daarbij ging het om alle tien afleveringen tezamen. Evers sprak met de koning in iedere aflevering apart over een jaar uit het koningschap van Willem-Alexander.

Davina Michelle was vroeger ‘best lastig’

Davina Michelles carrière heeft de afgelopen jaren in sneltreinvaart gezeten. Uit het niets werd ze een van de meest bekende Nederlandse artiesten, die ook in het buitenland geliefd is. Maar vroeger kon ze nog weleens lastig zijn, vertelt ze bij Casa di Beau.

Haar rebelse karakter zat er al vroeg in. Zo vertelt ze dat haar moeder elke ochtend vers brood haalde bij de bakker in het dorp, en daarvoor muntgeld in een potje deed. „Maar ik had in in snoepjes”, vertelt Michelle. „Dus pakte ik daar wat geld, 50 cent of zo, uit om snoep van te halen.”

Later veroorzaakte ze wat meer problemen voor haar moeder. „Ik heb mijn moeder echt wel het leven zuur gemaakt toen ik een jaar of 16, 17, 18 was. Ik was heel erg op mezelf en deed alles waar ik zin in had.” Ook vertelt ze dat ze alleen maar aan zichzelf dacht, en daarom een aantal weken uit huis is gezet.

„Ze was even helemaal klaar met me. Ze moest ‘s ochtends naar haar werk, maar dan had ik mijn eigen fiets ergens onder een viaduct laten staan, en pakte ik die van haar. Toen kon zij dus niet naar haar werk. Toen heeft ze gezegd: ‘Je gaat er echt een paar weekjes uit’.” Daarna logeerde de zangeres een paar weken in Rotterdam en was ze naar eigen zeggen ‘alleen maar aan het werk’. Toch is alles goedgekomen en realiseert ze zich inmiddels dat haar ouders „alles hebben gedaan om ons een goede jeugd te geven”.

Wens voor een groot gezin

De zangeres sprak met Beau van Erven Dorens ook openhartig over haar kinderwens. Ze wil het liefst een groot gezin later, met haar vriend Sebastiaan.

„Ik zou echt graag een gezin willen. Ik wil ook graag een groot gezin”, aldus Michelle. Daarbij denkt ze aan „minimaal drie kinderen”.

In de periode dat Michelle haar gezin wil uitbreiden, is ze van plan om haar carrière op een lager pitje te zetten. „Ik heb op mijn vizier dat ik nu nog vier jaar alles zou willen opgeven.” Daarna wil ze het dus rustiger aan gaan doen.

Een greep uit de reacties van kijkers:



Leuke aflevering met Edwin Evers en Davina Michelle.#CasadiBeau — 𝕄𝕒𝕣𝕔𝕠 (@MarcoTweetz) September 28, 2023



Dat Edwin n leuke gast is wist ik al maar (Davina) Michelle is een heerlijk wijf. En van die stem krijg ik altijd kippenvel #casadibeau — Lissy (@FleurdeLis62) September 28, 2023



Wat is Davina Michelle een leuke meid en geweldige zangeres! #casadibeau — P (@woeiii) September 28, 2023

Je kunt Casa di Beau terugkijken via Videoland.

