Ongewenst seksueel gedrag remt ontwikkeling van jonge vrouwen

Uit onderzoek van Plan International blijkt dat 83 procent van de Nederlandse meisjes ongewenst seksueel gedrag heeft ervaren in openbare ruimtes. Het onderzoek laat zien hoe ongewenst seksueel gedrag op straat, in bussen of trams en schoolterreinen het dagelijks leven van meisjes en jonge vrouwen negatief beïnvloedt.

Plan International is een kindergerichte ontwikkelingsorganisatie die wereldwijd actief is in meer dan vijfenzeventig landen en zich inzet voor kwetsbare kinderen, met speciale aandacht voor meisjes en jonge vrouwen. In het onderzoek delen 1087 meisjes en jonge vrouwen tussen de vijftien en vijfentwintig jaar hun ervaring met ongewenst seksueel gedrag.

Zes op de tien meisjes (63 procent) laten weten dat seksueel ongewenst gedrag ze beperkt in hun bewegingsvrijheid. Zo mijden zij het openbaar vervoer, sportclubjes of hobby’s en missen ze in het uiterste geval school of werk.

Aangifte tegen ongewenst seksueel gedrag afgeraden

Naast bepaalde locaties ontwijken zijn er ook nog andere voorzorgsmaatregelen die jonge vrouwen nemen uit angst om lastiggevallen te worden. Ze doen bijvoorbeeld alsof ze hun telefoon gebruiken, ze klemmen hun sleutels tussen de knokkels of kleden zich anders.

Slechts één op de tien meisjes doet aangifte van een ongewenste seksuele ervaring. Van de meisjes die naar de autoriteiten stappen, werd ruim een kwart niet serieus genomen. Bij sommige werd het zelfs afgeraden om aangifte te doen.

Normaliseren van geweld

Ongewenst seksueel gedrag kan leiden tot angst, trauma en heeft ingrijpende veranderingen in het zelfbeeld van meisjes en vrouwen. Het draagt namelijk bij aan het normaliseren van geweld tegen meisjes en vrouwen, benadrukt Garance Reus-Deelder, directrice van Plan International.

„Wereldwijd leren meisjes zichzelf, bewust of onbewust, aan om ongewenste ervaringen te minimaliseren, terwijl het hen remt in hun ontwikkeling. Het onderzoek laat zien dat het meisjes ervan weerhoudt een hobby of sport te beoefenen, omdat de weg erheen niet veilig is. En in uiterste gevallen durven meisjes en jonge vrouwen niet naar school te gaan of te solliciteren voor een baan. Dat moet stoppen. Meisjes en jonge vrouwen moeten zich volledig kunnen ontwikkelen, vrij van intimidatie en geweld”, zegt de directrice.

De Nacht tegen Seksueel Geweld

Plan International werkt aan betere bescherming van meisjes en vrouwen wereldwijd tegen ongewenst seksueel gedrag. Bijvoorbeeld door safe spaces op te zetten, gevaarlijke plekken in steden veiliger te maken en ze geven voorlichting over meisjesrechten en gendergelijkheid. Ook traint de organisatie jongens en meisjes om zich uit te spreken tegen seksuele intimidatie en geweld tegen meisjes en vrouwen. Tijdens de Nacht tegen Seksueel Geweld in Rotterdam, van 11 op 12 maart, vraagt Plan International aandacht voor dit wereldwijde probleem.