Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dít is de winnaar van Heel Holland Bakt: ‘Ik ben helemaal overdonderd’

Heel Holland Bakt kent een nieuwe en elfde winnaar: bakker Aruna ging er gisteravond met de winst vandoor! Juryleden meester patissier Robèrt van Beckhoven en culinair schrijfster Janny van der Heijden verkozen haar boven de andere twee finalisten, Tim en Susan.

„Ik kan helemaal niks zeggen, ik ben helemaal overdonderd, ik zag het niet aankomen”, reageerde de nieuwe Heel Holland Bakt-winnaar Aruna na afloop. „Dit is een droom die uitkomt. Ik heb zo gevochten, gestreden. En het is gewoon gelukt.” Volgens de juryleden zaten de finalisten dit seizoen heel dicht bij elkaar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heel Holland Bakt

In de laatste aflevering van het Heel Holland Bakt-seizoen moesten de kandidaten onder meer een bruidstaart maken. De opdracht nam zeven uur tijd in beslag. Van der Heijden kon „eigenlijk geen kritiekpunten” bedenken voor de taart van Aruna.

Tim had door een val van de fiets een aantal gekneusde ribben tijdens de finale. Van Beckhoven en Van der Heijden waren onder de indruk van het feit dat hij toch een mooie taart kon neerzetten. „We hebben het de afgelopen weken al vaker gezegd: je bent echt een vakman”, zei Van Beckhoven over de taart van Tim.

‘Zo verdiend gewonnen’

De Heel Holland Bakt-kijkers zijn het eens met het juryoordeel: Aruna is ook in hun ogen dé winnaar van het elfde seizoen van het kookprogramma. Niet alleen vanwege haar kookkunsten, maar ook vanwege haar lieve en behulpzame persoonlijkheid. Aruna schoot Tim namelijk te hulp in de laatste Heel Holland Bakt-aflevering, iets wat niet onopgemerkt bleef bij de kijkers.

„Aruna heeft zo verdiend gewonnen. Niet alleen vanwege haar baktalent, maar ook vanwege haar grote klasse om Tim deze aflevering te helpen”, reageert een kijker. Een ander voegt toe: „Meer dan verdiende winnaar Aruna! Bakken en persoonlijkheid beide leuk!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aruna heeft zo verdiend gewonnen. Niet alleen vanwege haar baktalent, maar ook vanwege haar grote klasse om Tim deze aflevering te helpen. #heelhollandbakt #hhb — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) March 17, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Meer dan verdiende winnaar Aruna! Bakken en persoonlijkheid beide leuk! #hhb #heelhollandbakt — Eric (@EricUnen) March 17, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heel Holland Bakt kijk je terug via NPO Start.

Reacties