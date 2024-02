Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Komt De Smaakpolitie terug op tv? Dit vindt Rob Geus ervan

Programma’s van weleer krijgen regelmatig nieuw leven ingeblazen en scoren daarmee flink op tv anno 2024. Denk aan Te Land, Ter Zee en in De Lucht, Gooische Vrouwen en Medisch Centrum West. Staat een tv-terugkeer ook in de sterren geschreven voor De Smaakpolitie? Rob Geus ziet dat wel zitten.

Volgens de presentator van het programma zou het „goed passen” als De Smaakpolitie terugkeert. Dat vertelde de presentator vanochtend in het radioprogramma Rob & Wijnand en de ochtendshow op NPO 3FM.

Rob Geus: ‘Terugkeer De Smaakpolitie zou goed passen’

„Ik heb het met heel veel plezier gedaan, ik heb het twintig jaar gedaan en ik denk dat het nog steeds heel goed zou passen, zeker nu na corona”, zei Geus (die ook in Expeditie Robinson te zien was) tegen Sophie Hijlkema en Mart Meijer, die tijdelijk de ochtendshow van NPO 3FM presenteren. „Kijk, er moet ook een zenderbaas enthousiast worden, denk ik. En zo lang dat niet het geval is”, zei hij ook, om daarna een advies aan de radio-dj’s te geven: „Gooi eens een steentje op!”

In het SBS6-programma, dat in 2002 begon, nam Geus een kijkje in de keukens van horecagelegenheden om te zien of die wel hygiënisch waren. Op de vraag of hij vandaag de dag nog steeds dingen tegenkomt waar mensen op moeten letten, reageerde Geus bij Mart en Sophie met een onthulling. „Sowieso het vaatdoekje, dat blijft een ranzig iets. Daar ben ik nu mee bezig. En daarmee kom ik eind van dit jaar met iets unieks”, zei hij. „Om daar de consument mee te gaan verrassen.”

Tv-klassiekers maken terugkeer

Onlangs besprak kijkcijferexpert Tina Nijkamp bij Humberto waarom omroepen teruggrijpen naar programma’s die allang niet meer op de buis zijn, maar wel grote knallers waren. Zo is er de laatste jaren flink wat geflopt (denk aan De Kwis met Ballen met Johnny de Mol of The Jump met Marieke Elsinga). „Wat zenderbazen dan krijgen is paniek. Dan wordt er sneller teruggegrepen naar vroeger. En dan zijn de mensen die de programma’s veelal aankopen, wat ouder. Vijftig plus. Zij grijpen dan terug naar programma’s uit hun jeugd.”

