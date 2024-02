Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kick Out Zwarte Piet bij Op1: ‘Ons werk zit er bijna op’

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet stopt er binnenkort mee. Ze zijn nu bezig met „de laatste loodjes”, maar daarna valt het doek voor de groep die het uiterlijk van de Pieten heeft veranderd. Voormannen Jerry Afriye en Mitchell Esajas schoven gisteren aan bij Op1 om over de groep en wat zij bereikt hebben, te praten.

Volgens Kick Out Zwarte Piet is het binnenkort tijd om te stoppen. Maar waarom eigenlijk?

Kick Out Zwarte Piet stopt ermee in 2025

Er komt nog één grote actie aan en daarna is het klaar, maakte de groep onlangs bekend. „Zijn jullie er klaar mee?”, vraagt Op1-presentator Tijs van den Brink zich af. „Ons werk zit er bijna op”, komt het antwoord van Afriye. Wel noemt hij dat er zeker nog 18 maanden te gaan zijn, en er dus nog een „lange, grote actie” komt. „Onze laatste dag is 5 december 2025. 9 maart gaan we met gelijkgestemden en alle mensen die denken ‘hey, ik help jullie met de laatste loodjes’ plannen maken voor het komende jaar.”

Op1-presentatrice Margje Fikse haakt in op de woorden ‘de laatste loodjes’. „We hebben het over de laatste loodjes, maar dat zijn nogal wat loodjes. Nog steeds wil meer dan de helft van Nederland het liefst een traditionele Zwarte Piet, bleek uit onderzoek. Is dit wel het goede moment om te stoppen?” „Zeker, ja”, komt het antwoord van Afriye. „Maar als nog steeds meer dan de helft van de Nederlanders een traditionele Zwarte Piet wil…”, aldus Fikse.

Afirye: „Wij zijn niet hier om mensen die doen alsof ze slapen, wakker te krijgen. Toen wij startten, zeiden heel veel Nederlanders ‘ik heb nog nooit meegekregen dat mensen hiermee gediscrimineerd worden’. Er zijn mensen die helemaal niet wisten dat anderen er iets op tegen hadden. Inmiddels zijn we veertien jaar verder en inmiddels weet je het wel. Als je er dan voor kiest om toch racistisch te zijn…” Fikse: „Dan zeg je: dan houdt het op?” „Ja, mensen die slapen, kun je wakker krijgen. Maar mensen die doen alsof ze slapen, kun je niet wakker schudden”, bevestigt Afriye.

‘Bewuste keuze om vast te houden aan racisme’

Volgens de Kick Out Zwarte Piet-voorman zijn er in de huidige maatschappij dus alleen mensen die wel weten dat Zwarte Piet anderen dwarszit, maar bewust wegkijken of het negeren. „In welk gat in Nederland je je ook bevindt, je hebt heus wel doorgekregen dat Zwarte Piet een racistisch karikatuur is van zwarte mensen”, zegt hij. „Of je het er nou mee eens bent of niet. Maar nu is het aan ons om de vraag te stellen: willen wij een land zijn waar racisme niet is toegestaan, of willen wij een land zijn waar we zo trots zijn op racisme, dat we het ieder jaar op ons gezicht smeren?”

Van den Brink: „Jij zegt: iedereen kan nu weten hoe het volgens jullie zit, en als je het nu niet weet, dan wil je niet?” Volgens mede-Kick Out Zwarte Piet voorman Mitchell Esajas is het „een hele bewuste keuze” als mensen anno 2024 nog vasthouden aan Zwarte Piet. „Niemand kan nu nog pretenderen dat ze niet weten dat er mensen zijn die er aanstoot aan nemen. Als je het nu nog doet, dan is het een hele bewuste keuze om vast te houden aan racisme”, besluit hij.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.