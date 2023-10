Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

The Jump valt niet in de smaak bij kijkers: ‘Tenenkrommend slecht’

Gisteravond kropen 888.000 kijkers voor de buis voor de aftrap van The Jump, een kennisquiz onder het toeziend oog van Marieke Elsinga. Een prima score dus, maar de kritieken zijn niet mals.

Elsinga is vooral bekend geworden als radio-dj en presentatrice bij Qmusic, maar ze is ook een bekend televisiegezicht. Eerder presenteerde ze RTL Boulevard en de spelshow Alles is Muziek. Ook dat programma werd overigens door kijkers met de grond gelijk gemaakt.

The Jump gebaseerd op Squid Game

In The Jump, dat wekelijks te zien is bij RTL 4, staan kandidaten op een metershoge brug. Op valluiken worden stellingen geprojecteerd, waarvan een kandidaat de juiste moet kiezen door hierop te springen. Kiest iemand juist, dan blijft diegene staan. Zo niet, dan klapt het luik open en valt diegene meters naar beneden. In elke ronde strijden vijf kandidaten om tien rijen van valluiken te overleven en zo de overkant van de brug te halen. Aan het einde van de brug kan 50.000 euro verdiend worden.

Het idee van Talpa Studios is gebaseerd op een aflevering van de populaire Netflix-serie Squid Game, waarin kandidaten ook een brug over moeten zien te komen zonder naar beneden te storten. Elsinga: „Alleen is dat fataal en The Jump niet.”

Kijkers niet enthousiast over The Jump

Op X zijn kijkers niet al te enthousiast over het programma. Een kijker heeft het zelfs over „verschrikkelijk programma”. „Er zit totaal geen vaart in het programma. Vraag voor vraag en dan mogen ze springen. Wie heeft dit verzonnen? Laat Marieke lekker bij de radio blijven.”

Het Parool noemt het programma in de televisierubriek een „flinterdun format”. „Het zaterdag in première gegane The Jump zou een enerverende combinatie van een kennisquiz en een avonturenspel moeten zijn, maar is op z’n best een leuk tussendoorquizje voor kijkers die net als de kandidaten zonder gêne roepen nog nooit van Rutger Hauer of Gerard Reve te hebben gehoord.”

„Elsinga deed opnieuw manmoedig haar best om de spanning erin te houden, maar omdat je als kijker geen enkele band met de kandidaten kon opbouwen, riep de uitkomst van de finale uiteindelijk geen enkele emotie op. En dat is in de wereld der quizzen toch vrijwel het ergste dat je kunt overkomen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind Marieke Elsinga een topper bij Q. Alleen het programma #TheJump is tenenkrommend slecht. Totaal niet spannend, saai en de kennis van de kandidaten is bedroevend. Wat een farce dit programma. Niet goed voor de tv carrière van Marieke — Pieterdefeyenoorder (@Pieterdefe59458) October 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het leven is te kort voor slechte televisie #thejump — Tweepodencoseenkruisingen personeel (@Jackietweepunt) October 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind persoonlijk het format van dit programma niet zo boeiend. Het is allemaal zo traag en de meeste vragen zijn wel heel erg makkelijk. Het kennisniveau van sommige kandidaten is ook nog eens bedroevend slecht. Marieke doet het wel prima! #TheJump — LiesJHSW_PFL (@liesjhsw) October 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#thejump arme Marieke weer een flutshow op haar CV. — Yako (@bronkhorst29) October 21, 2023

Je kunt The Jump terugkijken via Videoland.

Vorige Volgende

Reacties