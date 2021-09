Arme Rob Geus begint weer hopeloos aan Expeditie Robinson

Expeditie Robinson is los en voor de fans van het ‘overlevingsprogramma’ is het na twee uitzendingen al weer smullen geblazen. Maar niet voor de teruggekeerde smaakpolitieagent Rob Geus. De árme Rob Geus.

Teruggekeerd ja. Nadat zondag achttien nieuwe kandidaten zich verspreidden over Kamp Noord en Kamp Zuid, haalde RTL 4 acht oud-gedienden in Expeditie Robinson terug. Naast tv-maker en kok Rob Geus zijn dat Anouk Maas, Dominique (Do) Rijpma, JayJay Boske, Loek Peters, Loiza Lamers, Saar Koningsberger en Wietze de Jager. Metro stelde ze eerder deze week aan je voor en besprak hun kansen.

Heb je de aflevering van donderdagavond nog niet gezien, maar wil je het nog terugkijken? Dan moet je even niet verder lezen…

Heerlijk weerzien in Expeditie Robinson

De tweede uitzending van Expeditie Robinson was gisteravond geheel aan de acht oud-kandidaten gewijd. Stuk voor stuk waren zij zeer teleurgesteld dat zij een vorige finale nét (Loiza Lamers) of bij lange na niet (Wietze de Jager) hadden gehaald. Het werd een heerlijk weerzien, met mooie oude beelden.

Zoals die van Rob Geus. Arme Rob Geus uit het twintigste seizoen van Expeditie Robinson in 2019. Hij viel als vijfde af en eindigde toen op de zestiende plaats. Het feit dat hij op een balk in de zee niet zo lang zijn evenwicht kon bewaren, bezorgde hem een afscheid met tranen in de ogen. Tijdens zijn korte deelname van twee jaar geleden zagen soms verbijsterde kijkers ook hoe hij voedsel weggooide. Hoe hij eten maakte met veel te veel bloem ‘omdat hij dacht dat dat wel aangevuld zou worden’. En verpestte hij een lekkere maaltijd door het eens ouderwets te laten aanbranden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een topkok die Rob Geus…..de bloem verpest en in zee gedumpt en nu bananen laten aanbakken #ExpeditieRobinson — Kim Tempelman (@muisjekim) September 8, 2019

De revanche van Rob Geus?

„Revanche!”, dacht de kok toen hij opnieuw voor Expeditie Robinson werd gevraagd. Kok ja, want dat staat op Wikipedia en dan is het (vaak) zo. Dus ging Rob Geus gisteren op een soort maanachtig eiland in Kroatië direct weer met een pan boven een vuurtje aan de slag. Maar het eerste leed was toen al weer geschied.

Wat gebeurde er namelijk toen de acht oud-kandidaten arriveerden, na een lange tocht met een zware kist over heuvels en stenen? Juist: de evenwichtsproef op een balk in zee. De makers van Expeditie Robinson moeten dat haast wel bewust hebben bedacht. Rob Geus in het deelnemersveld? Bouwen maar die evenwichtsbalken, lachen! En dat werd het. Maar niet voor Rob, arme Rob. Hij trilde nog op zijn benen omdat hij zich behoorlijk goed had ingezet bij de tocht met de zware kist. Niet wetende dat die verdomde balk op hem wachtte. En jawel, hij viel. Als eerste. Met een grote vloek. Overigens is hij vervolgens de beroerdste niet om tegen de camera vol drama en in volzinnen te vertellen dat hij toch wel weer diep en diep teleurgesteld is. In zichzelf. „Ik wil ‘m nooit meer zien die balk. Dit is echt de laatste keer geweest.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eerste zwarte stem Expeditie Robinson voor… Rob Geus

Zangeres Do greep op de balk overigens immuniteit. Zij stond meer dan een half uur doodstil. En Rob Geus? Die heeft zijn eerste zwarte stem van het Expeditie Robinson te pakken. Omdat het team oud-gedienden niet als groep zal opereren (wat dat precies inhoudt werd nog niet duidelijk), zegt Geus: „Dit wordt een lastig verhaal. Het zal op de Eilandraad een hard gelag zijn als dadelijk vijf keer het bordje Rob omhoog gaat. In mijn hoofd pak ik morgen mijn tasje al weer in. Helaas. Het lot heeft bepaald, de balk.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De kans dat Rob Geus naar het Friese Balk verhuist is sinds gisteren ook weer een stuk kleiner geworden volgens mij. — Nick Bosma (@Nick_Bosma95) September 3, 2021

Het leed was voor Rob Geus nog niet geleden

We houden het aan het slot van dit Expeditie Robinson-artikel nog even bij Rob Geus. Want tja, het ging gisteren eigenlijk alleen maar over… Rob Geus. Eenmaal aangekomen op het verblijf-eiland moesten er bedden worden gebouwd en was er geen tijd meer om een paar vissen te vangen. En dan staat de ware kok natuurlijk op. Opperkok Rob Geus schudde een lekker recept uit zijn mouw: risotto met onderweg geplukte eetbare bloemetjes en ‘verse kruiden’ (zeekraal, red.). „Dan heb je toch het idee dat je wat in je maag hebt in plaats van droge rijst.” Rob zou acht kleine handjes rijst in de pot gooien, maar Loiza Lamers greep na zijn eerste portie al in. „Ik vind je hartstikke lief, maar het is geen bruiloft hè?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heb het zo te doen met @robgeus_sbs 🙈 Die man wordt zo als Rob Kneus weggezet, kan niet op de balk, niet koken, eigenlijk net niks. Maar denk dat hij wel lief is hoor 😂 #ExpeditieRobinson #RobGeus — Evy Baart (@EvyBaart) September 2, 2021

Het recept klonk hoopvol, vonden zijn medekandidaten. Maar ja, een beetje zout hoort bij eten natuurlijk. Dus voegde arme Rob wat zeewater toe. Of nou ja ‘wat’, dat werd een hele plons. „Lekker”, beloofde de kok na het proeven. En toen begon de rest te eten. De blikken zeiden alles. Terugkijken? Dat kan op NLZiet en Videoland.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wordt vervolgd! Maar voor Rob Geus na deze hopeloze start van Expeditie Robinson waarschijnlijk niet zo lang.