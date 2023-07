Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers allesbehalve lovend over Johnny de Mol-debuut met De Kwis met Ballen: ‘Hoe slecht kan tv zijn?’

„Het begin van een nieuw televisietijdperk, dat kan niet anders.” Zo begon Johnny de Mol de allereerste aflevering van De Kwis met Ballen, een nieuw televisieformat uit de koker van zijn vaders’ Talpa. Maar kijkers van het programma zijn het op z’n zachtst gezegd niet met hem eens.

De Kwis met Ballen is, je raadde het vast al, een quiz. Foute antwoorden worden volgens De Mol „wel heel genadeloos afgestraft, want heb je het niet goed, dan lig je in het zwembad”. Kandidaten staan op een soort richel aan het einde van een lange baan en wanneer zij een antwoord geven, komt er een grote, gele lotto-achtige bal op ze af. Hebben ze een fout antwoord gegeven, dan rolt de bal door en geeft het de kandidaten een zetje, waardoor ze in het water belanden. Bij een goed antwoord wordt de bal tegengehouden. De prijs: 25.000 euro (of 25K, zoals De Mol continu zegt).

Johnny de Mol maakt quiz-debuut met De Kwis met Ballen

De Mol: „Welk team heeft de ballen om mee te doen?” Je hoort kijkers bijna denken: ‘Hoe lang hebben ze erover gedaan om deze grap te bedenken?’ Afijn, aan de allereerste aflevering doet als eerste het team dat bestaat uit de familie Zeewald mee. Zij moeten bij de eerste vraag bepalen welk woord juist (of dus niet) is gespeld. De opties: 1. Pyjama. 2. Applaudisseren. 3. Labyrint. 4. Hardstikke. 5. Sieraad. 6. Dyslexie. Meteen: „Applaudisseren, dat is niet goed. En ‘hardstikke’, ik dacht altijd dat het met een ‘t’ was… of zeg ik nu iets heel stoms? En is sieraad niet met dubbel ‘r’?” Uiteindelijk gooien ze ‘applaudisseren’ eruit, want met dubbel ‘s’, dat kan niet kloppen. Er wordt nog even naar ‘hardstikke’ gekeken, maar nee, dat is toch echt met een d.

Het vakje met ‘applaudisseren’ blijft leeg, omdat dat het enige woord is dat volgens de familie níet goed is gespeld, en de bal daar dus iemand het zwembad in zou duwen. En ja hoor, de ballen komen eraan rollen en ma Zeewald wordt het zwembad ingeduwd, want hartstikke schrijf je natuurlijk met een ‘t’. Uiteindelijk, na zo’n zeven vragen, wint de familie 2500 euro.

📺 Kijkcijfers Het quizmasterdebuut van Johnny de Mol is gisteravond door zo’n 385.000 mensen gezien, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). De Kwis met Ballen staat daarmee op plek 12 in de lijst van 25 best bekeken programma’s.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Stevige concurrentie van ‘De Kwis met Ballen’ pic.twitter.com/DCyojK3ZuX — Alex Mazereeuw (@mazereeuw_alex) June 25, 2023

‘Hoe slecht kan tv zijn?’

Kijkers van het spiksplinternieuwe programma zijn niet te spreken over het format. Op social media zijn de reacties overwegend negatief en sommigen noemen het ‘de zoveelste flop van John de Mol’ (die onlangs nog ‘een soort Sinterklaas’ werd genoemd in Marcel & Gijs). Hieronder wat reacties:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe slecht kan TV zijn…..

Vrees de zoveelste zaterdagavond flop

De Mol sr is zijn magie volledig kwijt

#kwismetballen — Peter Verhoeven (@Cruquiuszone) June 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geen bal aan.. Arme Johnny #kwismetballen — Lianne van Veen (@Liedje87) June 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De kwis met ballen op SBS6 zeker niemand gezien? vrees voor de kijkcijfers 😉 #dekwismetballen — Erwin (@xxERWINxx) June 24, 2023

Je kunt de Kwis met Ballen terugkijken via KIJK.