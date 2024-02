Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eindelijk antwoord: dit geslacht is de slechtere bestuurder

Ja ja, er is antwoord op de eeuwenoude vraag ‘welk geslacht is beter in autorijden?’ Mannen wanen zich de koning van het stuur, terwijl vrouwen denken juist zorgvuldiger – en dus vaak veiliger – te rijden. Dankzij een onderzoek hebben we nu antwoord op die vraag.

Althans, antwoord op de vraag wie de grootste brokkenpiloot is. Motivaction heeft namelijk, in opdracht van Interpolis, onderzoek gedaan naar de rijstijl van mannen en vrouwen én naar ongelukken en onveilige situaties. En wat blijkt? Mannen zijn vaker betrokken bij die laatste twee.

Zijn mannen of vrouwen beter in autorijden?

Mannen achter het stuur zien zichzelf als goede, veilige en ervaren bestuurders én gaan ervan uit dat andere mensen hen ook zo zien. Wanneer iemand ze aanspreekt op hun rijstijl, kunnen ze dat sneller laten gaan. Maar de feiten bewijzen wat anders: mannen zijn twee keer zo vaak (!) betrokken bij ongelukken en onveilige situaties dan vrouwen. Zij maken volgens het onderzoek betere en veiligere keuzes in het verkeer.

Een opsomming van de ongelukken waarbij mannen vaker dan vrouwen betrokken zijn: het veroorzaken van een frontale botsing, een aanrijding omdat ze geen voorrang verlenen, het achterop rijden van een auto en het verliezen van controle over het stuur.

Daarnaast speelt afleiding mannen parten: drie procent van de mannen heeft afgelopen jaar drie keer of vaker bijna een ongeluk veroorzaakt, omdat ze waren afgeleid. Ook zegt 61 procent van de mannen dat ze harder rijden dan toegestaan, tegenover 52 procent van de vrouwen.

Vrouwen rijden bewuster en veiliger

Vrouwen vertonen over het algemeen bewuster rijgedrag, blijkt uit het onderzoek. Ze zijn beter voorbereid en de keuzes die ze maken zijn veiliger.

Parkeren blijft wel een lastige. 59 procent van de vrouwen zegt namelijk dat ze liever niet proberen te parkeren in een krappe parkeerplek. Ze rijden dan een extra rondje om een makkelijkere plek te vinden. Mannen doen dit een stuk minder vaak: slechts 34 procent geeft aan dat weleens te doen. Ook kiest 44 procent van de vrouwen liever voor een makkelijke omweg, dan voor een snellere, maar lastigere route. Bij mannen geldt dat voor 28 procent van hen.

Dit onderzoek bevestigt een paar stereotype opvattingen over de rijstijl van mannen en vrouwen. Vrouwen zijn voorzichtiger, bijvoorbeeld, en mannen nemen vaker een risicootje of twee. „Uit psychologisch onderzoek blijkt dat mannen vaker risico’s nemen en meer op zoek zijn naar beloning en dat vrouwen voorzichtiger zijn en zich meer zorgen maken over de negatieve consequenties van hun gedrag”, weet Adriaan Heino, verkeerspsycholoog bij Interpolis. „Dat zie je ook terug in het verkeer.” Een belangrijke kanttekening: iedereen is anders en het is niet te doen om een heel geslacht over één kam te scheren. Het kan dus best zo zijn dat jij als man heel voorzichtig bent, terwijl je vrouwelijke collega of partner wel van een risicootje houdt.

