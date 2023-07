Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Yvonne Coldeweijer over zwangerschap: ‘Word er niet milder van’

Wie had gedacht dat roddelkoningin Yvonne Coldeweijer ‘milder’ zou worden nu ze nu moeder wordt, komt van een koude kermis thuis. Het verband tussen die twee is sowieso niet overduidelijk, maar toch was een volger van Coldeweijer er benieuwd naar.

Dat ze geen gas terug neemt, maakt de vrouw achter het juicekanaal Life of Yvonne vandaag bekend op Instagram.

Yvonne Coldeweijer ‘niet milder’ nu ze zwanger is

„Hoe ik voorheen Waylon al een asshole vond omdat hij vreemdging tijdens de zwangerschap van Bibi, kan ik daar nu nóg woester om worden”, antwoordt Coldeweijer als iemand haar vraagt of ze milder wordt nu ze in verwachting is. „Als je zelf moeder wordt, besef je nog meer hoe een man jou en je gezin een mes in de rug steekt als hij vreemdgaat. Dus milder… dat denk ik niet nee.”

Vorige week maakte Coldeweijer bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. De 36-jarige vlogger was op dat moment vijftien weken zwanger. Eerder deze week showde ze haar ‘baby belly’ tijdens een vakantie met haar partner Max naar Griekenland. „Wat was ik misselijk op de boot van Santorini naar Mykonos. Toch wel heel even cute de baby belly aan jullie laten zien. Groeit al hard”, vertelt ze in een video die ze over de vakantie maakte.

Bankrekening

Dat Coldeweijer zich sowieso niet inhoudt als het om entertainmentroddels gaat, is al meermaals gebleken. Zo sleepte Samantha Steenwijk haar voor de rechter omdat ze beweerde dat de zangeres illegale dieetpillen had gebruikt en moest Coldeweijer een rectificatie plaatsen. Ook over de zoon van Glennis Grace (die onlangs zei dat haar taakstraf er bijna op zit) had de roddelkoningin één en ander gezegd, maar daarmee zat ze fout. In april zei Coldeweijer nog dat de (soms vele) haatreacties die zij krijgt, haar niets doen. „Ik kijk alleen maar naar mijn bankrekening in principe. Weet je, het cijfer op mijn bankrekening geeft aan hoe goed ik bezig ben.”