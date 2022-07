Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Yvonne Coldeweijer geeft haar fout over ‘zoon’ Glennis Grace toe

Yvonne Coldeweijer heeft op haar kanaal een rectificatie geplaatst, nadat zij eerder de wereld in slingerde dat de zoon van Glennis Grace zou zijn gearresteerd. Het leidde tot een woeste Glennis Grace, die zei dat het helemaal niet om haar zoon ging. Ze noemde het bericht van de roddelkoningin „stemmingmakerij en nepnieuws”. Op haar Instagramaccount erkent Coldeweijer nu dat ze fout zat.

„Op 25 juli 2022 heb ik in een story op dit account een video geplaatst van een persoon die kennelijk door de politie werd aangehouden. Ik heb daarbij zonder verificatie gesuggereerd dat dit de zoon van Glennis Grace was”, schrijft Yvonne Coldeweijer van Life of Yvonne in een verklaring. „Dit bericht is onjuist en misleidend. De persoon in de video betreft iemand anders”, schrijft ze.

Ook een ander juicekanaal met de naam Reality FBI plaatste een bericht in dezelfde strekking. Ook dit kanaal plaatste eerder nog dat het wél ging om de zoon van Glennis Grace. Volgens de advocaat van Glennis Grace zijn de rectificaties op verzoek van hem en Grace geplaatst.

Glennis Grace woedend over nepnieuws Yvonne Coldeweijer

Eergisteren plaatste Coldeweijer een video waarop te zien dat een jongen werd aangehouden door de politie. Daarbij schreef Coldeweijer dat „het schijnt dat de zoon van Glennis Grace is aangehouden”. De zangeres was allesbehalve gediend van dit „nepnieuws”, zoals ze ‘t zelf noemde. De ‘juice’ lag extra gevoelig, vanwege de geruchtmakende vechtpartij in een supermarkt waarbij Grace en haar zoon eerder dit jaar betrokken bij waren.

In een Instagram-story haalde ze fel uit naar Coldeweijer: „@lifeofyvonne heeft net een video geplaatst waarin te zien zou zijn dat mijn zoon wordt opgepakt door de politie. Dit is niet waar! Het is niet mijn zoon in de video en hij is niet opgepakt. Ik ben woedend over dit nepnieuws en deze stemmingmakerij en het laatste woord is hier nog niet over gezegd tegen Yvonne, maar ik laat dit aan mijn advocaten.”

Op het moment dat Grace haar bericht online zette, had Coldeweijer overigens al enkele uren eerder een rectificatie geplaatst. Dat was nadat de advocaat van de zoon van de zangeres contact met haar opnam. Maar die rectificatie was volgens haar advocaat onvoldoende, omdat daaruit niet duidelijk werd dat het om onjuiste informatie zou gaan.

Roddelkoningen eerder in de clinch met Samantha Steenwijk

Het is niet de eerste keer dat een zangeres en diens advocaat met Coldeweijer botst. Zo had ze eerder mot met Samantha Steenwijk. Die sleepte de roddelvlogger zelfs voor de rechter. Coldeweijer beweerde namelijk dat de zangeres was afgevallen dankzij illegale dieetpillen.

De rechter bepaalde dat Coldeweijer een rectificatie moest plaatsen en de proceskosten moest betalen. Voor de geëiste schadevergoeding hoefde ze niet op te draaien.