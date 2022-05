Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Yvonne Coldeweijer rectificeert Samantha Steenwijk-nieuws: ‘Onterecht’

Nadat de rechter al oordeelde dat Yvonne Coldeweijer, van roddelkanaal Life of Yvonne, het nieuws over Samantha Steenwijk moest rectificeren, heeft ze dat nu ook gedaan. Maar uit haar woorden blijkt nou niet echt een bekentenis van spijt of dat ze zelf fout zat. In een Instagram-verhaal schrijft Coldeweijer wel dat wat zij beweerde over Steenwijk, dat ze dieetpillen zou hebben gebruikt, onterecht is.

Yvonne Coldeweijer plaats rectificatie

Dat de rectificatie nou niet echt van spijt getuigt, is niet vreemd. Coldeweijer liet namelijk eerder al weten dat als de rechter besloot haar tot een rectificatie te ‘dwingen’, zij dat ‘toch niet zou menen’. Alleen een boete van 5000 euro die de rechter haar mogelijk kon opleggen, zou ze „natuurlijk vervelend” vinden.

Wel neemt de vrouw achter roddelkanaal Life of Yvonne dus haar woorden terug: „In de uitzending van Life of Yvonne van 15 maart 2022 op YouTube heb ik beweerd dat Samantha Steenwijk was afgeslankt door het gebruik van verboden en gevaarlijke afslankpillen en dat ze daarover zou hebben gelogen”, schrijft Coldeweijer, die ook zonder toestemming een foto van Steenwijk plaatste.

Kort nadat Steenwijk het kort geding tegen Coldeweijer aanspande, verwijderde laatstgenoemde de betreffende video al wel.

‘Onrechtmatig tegenover Samantha Steenwijk’

„De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft in een vonnis van 29 april 2022 geoordeeld dat ik die bewering niet waar heb kunnen maken, dat deze onrechtmatig is tegenover Samantha Steenwijk en heeft mij daarom bevolen deze rectificatie te plaatsen”, besluit ze.

Ruim twee weken begon het kort geding van Steenwijk tegen Coldeweijer. De zangeres was namelijk allesbehalve blij met de beweringen van de roddelkoningin. Zij zei in de video namelijk ook dat Steenwijk verantwoordelijk is als „er iemand met een hersenbloeding op de intensive care kwam te liggen”.

Dat Coldeweijer de video al offline had gehaald en op haar eigen manier had gerectificeerd was volgens Steenwijk en haar advocaat niet voldoende.

Advocaat wacht tweede rectificatie af

Stefan Kalff, de advocaat van Steenwijk, is blij met de „eerste rectificatie” van Coldeweijer, maar wacht de volledige rectificatie nog af. Volgens de raadsman heeft de rechter bepaald dat Coldeweijer de rectificatie ook een minuut lang in beeld moet brengen in haar nieuwe YouTube-video.

De boodschap die op haar Instagram-verhaal te zien is, moet Coldeweijer ook in een video op haar YouTube-kanaal plaatsen. „Die moet minimaal een minuut in beeld en minstens dertien dagen online staan”, aldus Kalff tegen persbureau ANP. „Als ze dit niet voor vrijdag – zeven dagen na de uitspraak – doet, krijgt ze per dag een dwangsom van 1000 euro opgelegd.”