Haatreacties doen Yvonne Coldeweijer niets: ‘M’n bankrekening laat zien hoe goed ik bezig ben’

Niet iedereen heeft een hoge pet op van juicevlogger Yvonne Coldeweijer. Veel mensen vinden dat ze zich niet moet mengen in de levens van anderen. Maar zelf heeft ze daar absoluut geen boodschap aan. Daarvoor hoeft ze alleen maar naar het cijfer op haar bankrekening te kijken.

Dat laat de onderneemster, die van al dat geroddel over BN’ers een verdienmodel heeft gemaakt, weten in de podcast De Weg Naar Succes. Daarin gaat podcastmaker Nino Wilkes in gesprek met Nederlandse ondernemers om ze te vragen naar de weg die ze hebben bewandeld.

In zijn allereerste aflevering heeft de podcastmaker Yvonne Coldeweijer te gast. Na 21 minuten vraagt hij wat haar ouders in eerste instantie dachten toen ze zich ging bezig houden met juice rondom BN’ers. „Die zijn tenslotte politieagent geweest. Zeiden die niet, Yv, wat doe je?”, vraagt hij aan haar.

‘Cijfer op mijn bankrekening geeft aan hoe goed ik bezig ben’

„In het begin”, erkent Yvonne Coldeweijer. „Toen was het natuurlijk ook vrij shocking wat ik deed. Nu is iedereen er een soort van aan gewend. Dat is wel hilarisch”, lacht ze. „De haat wordt ook minder. Mensen weten het nou wel”, zegt ze.

Bij het woord haat moet je ook niet denken aan bedreigingen, zegt Coldeweijer. Althans, zo heeft ze de negatieve reacties nooit ervaren. „Nee het is meer van: ‘Dat vreselijke mens met haar geroddel. Get a life, get a job'”, vertelt ze.

Op de vraag of ze niet soms denkt: die mensen hebben gelijk, antwoordt Coldeweijer ontkennend. „Nee joh. Ik kijk alleen maar naar mijn bankrekening in principe. Weet je, het cijfer op mijn bankrekening geeft aan hoe goed ik bezig ben.”

Yvonne Coldeweijer gaat nu minder radicaal te werk

Verder zegt Yvonne Coldeweijer dat ze minder radicaal te werk gaat dan toen ze net begon met de roddels over bekende mensen op haar kanaal Life of Yvonne. In gesprek met Nino Wilkes vertelt de juicevlogger dat ze tips vaker laat liggen als deze bijvoorbeeld maar van één persoon komen.

„De laatste tijd doe ik dat niet meer zo”, zegt Coldeweijer, als ze door de podcastmaker wordt gevraagd naar het brengen van juice die ze maar van één bron heeft. „De rechter heeft een aantal keer gezegd dat dat niet genoeg is. Dus ik laat nu de laatste tijd iets meer juice liggen omdat het dan van één persoon komt”, doelt ze op rechtszaken die door BN’ers tegen haar zijn gevoerd. Met natuurlijk als bekendste: de ruzie om de ‘gecremeerde kroket’.

Maar helemaal laten liggen, dat doet ze ook niet met de tips. „Ik onthoud het gewoon. Als ik het dan nog ergens anders hoor of er iets anders bij aansluit, dan kan ik het misschien vragend alsnog opgooien. Ik ben nu iets minder radicaal dan een half jaar geleden.”

Luister hieronder de podcast terug.