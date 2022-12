Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Roxeanne Hazes eerlijk over familie: ‘Tot hier en niet verder’

Roxeanne Hazes, dochter van de roemruchte Hazes-familie, vertelt in de podcast van Kaj Gorgels over haar mentale worstelingen. En over het moederschap. Ze weet één ding zeker over haar familieperikelen: „Tot hier en niet verder.” Hazes gaat het bij haar zoon anders doen.

Van dochter Hazes is inmiddels bekend dat ze zich regelmatig distantieert van alle commotie en ophef rondom haar familie. Zo doet ze geen tot weinig uitspraken over haar broertje André Hazes en heeft ze stroef contact met haar moeder Rachel.

Roxeanne Hazes over zoon en eigen jeugd

Roxeanne verscheen recent nog in het populaire tv-programma De Beste Zangers, waarbij zij van kijkers veel lof kreeg voor haar muzikale optredens. Daarin deed ze ook een boekje open over haar traumatische jeugd.

Maar nu verscheen dochter Hazes in de podcast Effe Relativeren van presentator Kaj Gorgels. Waarbij aan het begin van de aflevering haar jeugd al ter sprake komt. Ze vertelt dat ze „er veel voor moet doen” om zich goed te voelen. Het moederschap bracht haar jeugdtrauma’s naar boven, legt de zangeres uit. Waarbij ze zich realiseerde dat ze dat anders wilde doen voor haar eigen zoon. Ze bezoekt iedere twee weken een psycholoog. Maar helen kost volgens haar veel tijd.

Anders dan eigen familieperikelen

Ook familietrauma’s komen ter sprake. „Ik besef maar al te goed: ‘Tot hier en niet verder’. Hier houdt het op. Het is geen geheim dat mijn familie nogal een gecompliceerd verhaal is. Ik weiger gewoon om mensen te houden of te halen die geen goede invloed hebben op mijn mentale gezondheid. Dat kan ik me niet permitteren en dat kan ik zeker niet mijn kind aandoen”, vertelt de zangeres.

Roxeanne legt uit dat ze het anders wil doen en wél wil luisteren naar haar kind. „En proberen hem de persoon te laten zijn die hij graag wil zijn.”

Meer dan de Hazes-dochter

Maar naast alle Hazes-verhalen, vertelt Roxeanne ook over haar mentale worstelingen. Ze noemt zichzelf een ‘zenuwenlijer’ en begint over haar angststoornissen. „Ik zie overal beren op de weg en ik ben bang voor hoogtes.” Maar ze is ook eerlijk over haar angst voor optredens en de constante hoop dat zo’n show wordt afgelast. Maar dat ze daar steeds beter mee leert omgaan.

De Hazes-dochter benadrukt dat ze meer is dan de ‘dochter van’. Maar ze legt ook uit hoe het was om in de Hazes-voetsporen op te groeien. De zangeres benadrukt dat ze afstand heeft genomen van alles wat daar mee te maken heeft. „Ik heb eerst tien jaar lang mijn vaders muziek gezongen.” Daarmee is zij abrupt gestopt. Ze werd jarenlang geboekt, samen met haar broertje, als de ‘Hazes-kids’. Het was iets waar ze heel ongelukkig van werd. Inmiddels is Roxeanne niet meer uit op een ‘nummer 1-hit’ of uitverkocht Ziggo Dome. „Ik ga gewoon steady goed.” De zangeres werkt aan een nieuw album dat in 2023 uitkomt en is nog bezig met een tour. „Ik leef gewoon het goede leven.”