Wilfred Genee bevraagt Rob Kemps over Matthijs van Nieuwkerk: ‘Wist jij dat het zo’n lul was?’

Rob Kemps werd eerder aan de Vandaag Inside-tafel behoorlijk bespot, maar nu schoof hij aan bij De Oranjewinter om toch maar van zich te laten horen. En Wilfred Genee kon het natuurlijk niet laten om te vragen naar zijn collega Matthijs van Nieuwkerk.

Eerder wilde René van der Gijp een compilatie van beelden uit het programma Chansons!!, dat gepresenteerd wordt door Kemps en Matthijs van Nieuwkerk, laten zien in Vandaag Inside. Bedoeld om de draak te steken met de presentatoren, maar daar stak Kemps volgens Van der Gijp een stokje voor.

Rob Kemps aan tafel bij De Oranjewinter

Wilfred Genee trapt af met de vraag of Kemps nog boos is, wat hij volgens Van der Gijp namelijk wél was. Maar het Snollebollekes-gezicht benadrukt dat hij nooit boos is geweest. Hij legt uit dat hij het in eerste instantie niet zag zitten dat deze Chansons!!-beelden in Vandaag Inside in de maling werden genomen, maar dat wijt hij aan een baaldag. Maar boos was de ‘Talpa-ster’, naar eigen zeggen, niet.

Ook nuanceert hij de woorden van René van der Gijp. Die destijds claimde dat Kemps boos de redactie had opgebeld. Kemps ontkracht dat hij überhaupt gebeld heeft naar de Vandaag Inside-redactie. En gisteren bracht Kemps zelf de beelden van Chansons!! mee, waar Van der Gijp het destijds over wilde hebben.



Wilfred Genee vraagt naar Matthijs van Nieuwkerk

In die beelden komt ook Matthijs van Nieuwkerk voorbij, die de afgelopen tijd behoorlijk onder vuur ligt vanwege de aantijgingen rondom De Wereld Draait Door en zijn opvliegende karakter. Waar overigens eerder ook bij de VI-gezichten een verhitte discussie over ontstond.

Genee vraagt Kemps nu of hij wist dat Van Nieuwkerk „zo’n lul was”. Kemps benadrukt dat hij de oud-DWDD-presentator niet als een lul bestempelt en ook die ervaring niet heeft. Ook Genee beaamt dat hij Van Nieuwkerk zelf al die tijd heel aardig vond.

Kemps ontkracht geruchten over Chansons!!

„Ik heb altijd heel fijn met hem gewerkt. Wij maken natuurlijk wel een ander programma”, aldus Kemps. Het Chansons!!-presentatieduo verblijft namelijk drie weken in Parijs voor vier afleveringen van hun programma.

Dan haalt Genee het gerucht aan dat er ook iets zou zijn voorgevallen tijdens de opnames van Chansons!!. Kemps: „Er is in Parijs niks gebeurd. Als je met zes gasten in een hostel zit, drie weken lang, dan vallen er een keer woorden. Maar dan praat je dat uit. Dat is weleens gebeurt. Dan vallen er woorden en die worden uitgesproken.” Het Snollebollekes-gezicht legt uit dat hij het jammer vindt dat nu alles wordt verbonden aan de geruchten rondom De Wereld Draait Door. „Voor die mensen met een burn-out is het allemaal veel erger, maar dat vind ik dan jammer. We maken zo’n mooi programma, waar veel mensen plezier van hebben, dat wil ik wel gezegd hebben. Dat er in Parijs niks gebeurd is.”



Rob Kemps, “je zit met 6/8 mannen 3 weken op elkaar, dan valt er weleens een zwaar woord “ lijkt me een helder betoog. #oranjewinter — Eric (@EricUnen) December 7, 2022



@RobKemps voor iemand die zo graag zijn mond opentrekt had Rob verassend weinig te melden tijdens #oranjewinter , waarom nodig je zo een “Talpa” superster uit als hij niet eens een eigen mening heeft op tv. — Peter van der Donk (@Softinc) December 8, 2022



Je kijkt de Oranjewinter terug via KIJK.