Linda Hakeboom en Ruud de Wild vertellen emotioneel verhaal over kanker in Het Perfecte Plaatje

Op de eerste voetballoze avond sinds de start van het WK was RTL 4 gisteren primetime weer eens de best bekeken zender. Bijna 1,1 miljoen kijkers zagen hoe documentairemaakster Linda Hakeboom zichzelf laat zien vanaf haar meest kwetsbare kant in Het Perfecte Plaatje. Daarbij krijgt ze hulp van haar goede vriend en lotgenoot Ruud de Wild.

Voor de grote finale volgende week begint, maken de fotograferen een persoonlijke serie over wat vrijheid voor hen betekent. Voor Hakeboom is dat haar gezondheid, nadat ze twee jaar geleden de diagnose borstkanker kreeg.

I’m still standing

We nemen als publiek een kijkje in Hakenooms huis. Daar treffen we een kunstwerk aan met daarop de tekst: I’m still standing. Het is gemaakt door radio-dj en dus ook kunstenaar Ruud de Wild. De documentairemaakster legt uit dat hij die zijn aterlier had gemaakt toen ze beide kanker hadden. Daarom wil ze hem graag op de foto zetten, omdat hij past bij haar plaatje van vrijheid.

„We waren ongeveer tegelijk ziek en hebben in die tijd veel contact met elkaar gehad”, vertelt De Wild. Nu gaan ze samen op de foto voor een nieuw kunstwerk, waarop staat: We’re still standing. „Er is vet veel gebeurd, maar we zijn er nog”, zegt Hakeboom over het nieuwe kunstwerk.

Het Perfecte plaatje van Linda Hakeboom

Het moet een drieluik worden, en voor de laatste foto wil ze kandidaat het litteken van de radio-dj op de foto zetten. „Voor mij staat de ziekte wel voor beperking van vrijheid, ineens ben je alleen nog maar dat. Op een gegeven moment krijg je die vrijheid weer terug, maar de littekens zijn er nog”, zegt Hakeboom.

Dan besluit ze om samen met De Wild op de foto te gaan, beiden met hun litteken. Hij heeft er een op zijn buik, zij tussen haar oksel en borst. „Ik vind het ook een dingetje hoor”, geeft Hakeboom eerlijk toe. „Maar het is wat het is. We zijn er nog.”



Het juryoordeel (en dat van de kijkers)

„Foto twee is ijzersterk. Ja, die littekens, daar krijg ik gewoon kippenvel van. Dat is jullie overlevingsmoment, als het ware. Dat is heel sterk in beeld gebracht. Ik vind dat je het heel persoonlijk hebt gemaakt”, vertelt jurylid William Rutten. Hij heeft veel lof maar ook een beetje kritiek. „De serie rammelt”, luidde het oordeel. Hakeboom snapte de kritiek, maar het raakte haar ook. „Ik vind het jurycommentaar wel heel pittig, maar ik moet heel eerlijk zeggen: al hadden ze gezegd dat er een vingertje te veel in beeld was, had ik al gaan janken.”

Niet alleen de jury, maar ook het publiek thuis kraakt geëmotioneerd door het verhaal van Hakeboom en de Wild.



Ohhh Linda en Ruud. Wat kwetsbaar. Wat mooi. Komt binnen! #hetperfecteplaatje — Sacha (@SesjoeKetesjoe) December 7, 2022



Bij die foto's van Linda hou ik het niet droog hoor#hetperfecteplaatje — Berry van den Bos (@berrybos) December 7, 2022



#HetPerfectePlaatje Linda geeft mij zoveel kippenvel met haar kwetsbaarheid! 🙏🏼 Lief van Ruud dat hij zich zo blootgeeft voor Linda♥️ — Anna Tiecken (@AnnaTiecken) December 7, 2022



Lieve Linda, je bent een topper!! Wat er ook gebeurd, ga door met waar je mee bezig bent. Ga door met fotograferen. Je bent een pracht mens ❤️#hetperfecteplaatje — D.Kolijn (@daniellakolijn) December 7, 2022

Kijk de aflevering van Het Perfecte Plaatje hier terug.