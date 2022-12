Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twitter treurt om Bohemian Rhapsody, (wéér) nummer 1 in de Top 2000

Je kunt er de klok op gelijk zetten: Queen belandt met Bohemian Rhapsody op de nummer 1-positie van de jaarlijkse Top 2000 en Twitter brandt los. Veelal treurend overigens. Wat dat ‘verschrikkelijke nummer’ weer bovenaan… dat kan toch helemaal niet? Hoe dan!?

Nu de stof van de wel of geen Matthijs van Nieuwkerk-zaak bij de Top 2000 is neergedaald – hij mag de bijbehorende tv-programma’s dit jaar niet presenteren – was het tijd voor echte zaken rond de muzieklijst. Traditioneel wordt de Top 10 van de Top 2000 beging december bekendgemaakt en dat was gisteren het geval. De nummer 1 van de 24ste lijst der lijsten, gekozen door het publiek? Bohemian Rhapsody van Queen, voor de 19de keer.

Queen met nog een nummer in Top 10 Top 2000

Nederland kon tot gistermiddag 15.00 uur op de Top 2000 stemmen. Om manipuleren van de lijst te voorkomen, had NPO Radio 2 maatregelen genomen. Snel werden de stemmen geteld, om de hoogste 10 van 2022 bekend te kunnen maken. Voor het eerst staat Queen niet alleen met Bohemian Rhapsody in die Top 10. Love of my Life, vorig jaar nummer 12, maakt ‘z’n debuut’ op de tiende plaats. Snelste stijger is Fix You van Coldplay (van 11 naar 5).

Top 2000, Bohemian Rhapsody en oliebollen

„De klassiekers in de hoogste regionen van de Top 2000 vormen voor veel stemmers de vertrouwde soundtrack van oudejaarsavond. De top 10 bestaat uit nummers die inmiddels net zo bij de jaarwisseling horen als oliebollen, champagne en vuurwerk”, zegt Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2. „Vanaf eerste kerstdag tellen onze dj’s met alle luisteraars af naar 2023 in het grootste café van Nederland. Iedereen kan er 24 uur per dag bij zijn, live in het Top 2000 Café in Hilversum of virtueel via tv-schermen. Samen maken we er eindelijk weer een groot feest van.”

De Top 10 van de Top 2000:

Bohemian Rhapsody – Queen (1) Roller Coaster – Danny Vera (2) Hotel California – Eagles (4) Piano Man – Billy Joel (5) Fix You – Coldplay (11) Stairway To Heaven – Led Zeppelin (7) Black – Pearl Jam (9) Avond – Boudewijn de Groot (10) Nothing Else Matters – Metallica (8) Love Of My Life – Queen (12)

Geklaag over Bohemian Rhapsody

Tot zover de vrolijke woorden. Want tja, Bohemian Rhapsody als hoogst genoteerd in de Top 2000 is koren op de molen van twitteraars. Niet alleen dit jaar. Natuurlijk wordt er ook gejuicht door mensen die het ‘helemaal terecht’ vinden. Zij die balen, roepen echter het hardst. Het merendeel van de stemmers stemt natuurlijk gewoon op Queen en laat op sociale media nooit van zich horen, maar dat is aan Twitter niet besteed.

Wat veel klinkt: ‘Ik ken helemaal niemand die op Bohemian Rhapsody heeft gestemd’ en ‘Ik heb nog nooit een lijstje gezien waarop Queen stond’. Er wordt vanwege dat laatste zelfs om uitleg door NPO Radio 2 geëist. Alsof de samenstellers van de Top 2000 dat ooit zullen doen… Daar wacht men Eerste Kerstdag middernacht af, om met nummer 2000 te beginnen en af te tellen tot de jaarwisseling.

Een overzichtje van enkele reacties:



Mijn hemel.

De hele wereld staat in de fik en er zijn mensen die zich druk maken over het feit dat de Bohemian Rhapsody weer op 1 staat in de Top2000. 😂😂 — Meine Dijkstra (@MeineDijkstra) December 7, 2022



Beste allemaal,

Aan mij heeft het niet gelegen.

Ik heb níet op Bohemian Rhapsody gestemd. #top2000 — Nicky Bouwers 🌹🇪🇺 @[email protected] (@NickyBouwers) December 7, 2022



Bohemian Rhapsody op 1 zoals het hoort, Blijft een prachtig nummer❤#top2000 — Luuk de Vries (@Luukie789) December 7, 2022



Wat een vreselijke kutplaat is Bohemian Rhapsody toch. Al vanaf het begin….. — Arnie (@arnadjan) December 8, 2022



De top 2000 is elk jaar hetzelfde. Mensen stemmen op hun favoriete liedjes en aan het eind wint Bohemian Rhapsody. — Istvan Kops (@imkops) December 6, 2022



Bohemian Rhapsody wéér op 1. Je zou ervan om je moeder roepen. #Top2000 — Sjoerd van Hoorn (@SjoerdvanHoorn) December 7, 2022



In tegenstelling tot wat die 'enkele' bijzonder UNIEKE tweeps vinden, VIND ik het fijn dat #BohemianRhapsody weer de #Top2000 lijst aanvoert. Beter dan die overgehypte 'kots'plaat van Danny Vera. 😄😅 FIJNE FEESTDAGEN! pic.twitter.com/mlSyL7pSyp — Dennis (@dhbeerenfengr) December 8, 2022



Te laat om te stemmen en om #BohemianRhapsody van de eerste plaats te houden … Mijn #Top2000 playlist: https://t.co/9lvlHpadet pic.twitter.com/pv8Wut502A — Bram de Witte (@bramdewitte) December 7, 2022



Bekendmaking top-5 van de #Top2000 wie zijn toch al die gekkies (beperkten) die op Bohemian Rhapsody stemmen. Elk jaar maar weer.. totaal ongeloofwaardig https://t.co/Ovxe0HpgGy — D!T! (@downunder73) December 7, 2022



Die #top2000 is net als het leven zelf…..je verheugt je steeds weer op een nieuw nummer (nieuwe dag) terwijl je weet dat het einde kut is en een anticlimax 😏 #bohemianRhapsody — Barbara (@gewoonBar) December 7, 2022



Snap niks van die #Top2000, ik zie bij niemand op het lijstje #Queen staan met #bohemian_rhapsody! Hoe kan het dan zo zijn dat hij weer op 1 staat! Dan moet hij toch op zijn minst vaker in beeld komen?? @NPORadio2 kan iemand mij dit uitleggen? — vanallesvolger (@vanallesvolger) December 7, 2022

De nummers 11 tot en met 2000 van de Top 2000 worden op 15 december bekendgemaakt.