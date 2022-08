Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Roxeanne Hazes openhartig over ‘traumatische’ jeugd: ‘Knauw van gehad’

Zangeres Roxeanne Hazes (29) is de komende weken te zien in een nieuw seizoen van De Beste Zangers, waarin verschillende Nederlandse artiesten muzikale odes aan elkaar opdragen. Gisteravond zat Hazes op de erestoel en draaide de aflevering volledig om haar. Daar ontroerde zangeres Sarita Lorena Hazes en deed ze een boekje open over haar jeugd.

Haar achternaam is natuurlijk onlosmakelijk verboden met de hele Hazes-soap. Al probeert de Hazes-dochter daar een beetje bij uit de buurt te blijven. Gisteravond ging het vooral over muziek, maar wel liet de zangeres het een en ander los over haar jeugd.

Roxeanne Hazes ontroerd door Sarita Lorena in Beste Zangers

De uitzending van gisteravond draaide om het repertoire en de favoriete liedjes van Hazes. Zo zongen onder meer Nielson, Claudia de Breij en Jaap Reesema haar toe. Toen zangeres Sarita Lorena haar eigen versie van het liedje Vreemde voor mij voor haar zong, hield Hazes het niet droog. Het nummer gaat over een giftige relatie, waar zowel Lorena als Hazes mee te maken kregen. De van origine Braziliaanse Lorena gaf het liedje nog een Portugees refrein, waardoor Hazes haar uiteindelijk tot winnares van de aflevering bekroonde.



Roxeanne Hazes eerlijk over jeugd

Maar Hazes vertelde ook eerlijk over haar jeugd en de worstelingen die ze overhield aan die tijd. Zoals de de heimwee die haar regelmatig overvalt. „Ik heb een hele nare vorm van heimwee, dat heb ik eigenlijk in mijn jeugd gekregen. Het is een opstapeling van een hoop trauma’s.” Daarin blijken de roemjaren van haar vader ook de nodige schade te hebben aangericht. „Om te beginnen moest ik altijd weg als mijn vader concerten gaf, dus bij een ander gezin. In de laatste fase van zijn leven was dat gelukkig een heel leuk gezin, maar ik ben ook weleens bij gezinnen geweest waar dat minder leuk was”, vertelde de zangeres. „Zo zat ik ineens bij een gezin die naaktlopers waren: dan zat ik ineens naakt op de bank met een vader.”

Hazes houdt zich afzijdig van alle perikelen rond haar broertje en ook met haar moeder heeft ze al een tijd geen contact meer. Maar ook over haar vertelde de zangeres gisteravond het een en ander. „Ik denk dat voor mij de grootste klap is gekomen op het moment dat mijn vader overleed, en mijn moeder besloot om een boek te gaan schrijven. Toen heb ik mijn moeder negen maanden niet bij me gehad.” En dat heeft wonden achtergelaten, aldus Hazes-dochter. „Ik heb toen elke avond een foto van mijn vader en mijn moeder bij me gehad, en daar elke avond huilend tegen gesproken van: kom alsjeblieft terug. Ik heb daar gewoon een hele harde knauw van gehad.”

Vriend mee naar opnames Beste Zangers

De partner van Hazes was aanwezig bij de opnames van het programma in Seveilla. Iets wat eigenlijk nooit gebeurt, maar voor de zangeres maakten de makers een uitzondering. „Ik ben een volwassen vrouw, maar ik kan heel moeilijk alleen slapen. Ik heb besloten om me nooit meer zo te voelen. Nooit meer.”

Wil je de aflevering van Beste Zangers bekijken? Je vindt de uitzending via NPO.