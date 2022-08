Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

André Hazes neemt het op voor moeder na uitspraken Roxeanne: ‘Van mij krijg je eeuwig respect’

André Hazes neemt het op voor zijn moeder Rachel na de uitspraken die zijn oudere zus Roxeanne donderdagavond deed in Beste Zangers. „Ik hoop oprecht dat je je niet gek laat maken door uitspraken van iemand die jou op alle mogelijke manieren klein probeert te krijgen”, schrijft de 28-jarige zanger onder een Instagram-post van zijn moeder.

„Ma, met pijn in mijn hart en plaatsvervangende schaamte heb ik deze berichten vanuit het buitenland over je moeten lezen”, begint André zijn verhaal. „Je hebt voor ons gezorgd en gevochten als een leeuwin toen we klein waren en ik kan mij als één van jouw twee kinderen totaal niet vinden in de beweringen die er over je gedaan zijn. Ik ben dankbaar voor wat jij hebt weten te maken van onze rommelige jeugd en de prestatie die je hebt geleverd door mij te maken tot wie ik nu ben. En van mij krijg je daar eeuwig respect voor terug.”

Roxeanne Hazes deed boekje open over traumatische jeugd

In het programma Beste Zangers deed Roxeanne afgelopen donderdag een boekje open over de ‘nare vorm van heimwee’ die ze opliep door trauma’s uit haar jeugd. Roxeanne zei dat ze ‘de grootste klap’ uit haar jeugd kreeg toen haar moeder een boek schreef na het overlijden van haar vader. „Toen heb ik mijn moeder negen maanden niet bij me gehad. Juist op het moment dat je haar zo nodig hebt om te rouwen.” Daar hield de dochter van de overleden volkszanger naar eigen zeggen een ‘enorme knauw’ aan over.

Rachel reageerde in het programma RTL Boulevard op de uitspraken van haar dochter. Ze zei dat ze de uitspraken beschouwt als ‘rijke fantasie van een toen nog jong meisje’. Later deelde Rachel een statement waarin ze zei ‘vol verbazing’ kennis te hebben genomen van de uitspraken van haar dochter.

Slechte band tussen moeder en dochter

Moeder en dochter Hazes hebben al langere tijd een slechte band met elkaar. Rachel wil dat Roxeanne getuigt in een rechtszaak die zij heeft aangespannen tegen twee van haar voormalige zakenpartners. De rechter besloot dat Roxeanne in oktober moet getuigen, maar zij heeft al meermaals laten weten dat ze niet wil komen getuigen en dat ook niet van plan is.