Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Chaos op Twitter doet Nederlanders terugverlangen naar Hyves: ‘Tijd voor een comeback’

Kunnen we binnenkort weer naar hartenlust krabbelen, dansende bananen delen en glitterplaatjes sturen? Als het aan twitterend Nederland ligt wel. Het is een zooitje op Twitter, waardoor de nostalgie naar Hyves groeit.

Zowel #RIPTwitter als Hyves zijn vandaag trending.

#RIPTwitter: Musk zorgt voor chaos

Sinds Elon Musk een paar weken geleden Twitter overnam voor een luttele 44 miljard dollar, is het chaos van jewelste bij het sociale medium. Eerste wapenfeit na de overname was dat hij de top van het bedrijf de laan uitstuurde en inmiddels heeft hij zelfs de helft van de 7500 werknemers ontslagen. Ook de introductie van de zwaar omstreden abonnnementsdienst valt niet lekker in de Twitterwereld, die praktisch inhoudt dat elke twitteraar moet gaan betalen voor de dienst. Musk moet tenslotte op de een of andere manier die krankzinnige investering terugverdienen. Heb je geen zin om 8 dollar per maand af te tikken? Dan worden je tweets onderdrukt door het algoritme. Neveneffect is dat elke ‘gek’ een blauw vinkje kan krijgen, wat al een hoop hilarische taferelen opleverde door accounts die beroemdheden en politici imiteerden.

Als klap op de vuurpijl stelde Musk zijn overgebleven medewerkers per mail een ultimatum: beloof om keihard te werken of vertrek. Dat keihard werken houdt onder andere in dat het personeel 40 uur op kantoor moet zijn. De mail had maar één mogelijk antwoord: ‘ja’. Honderden werknemers besloten daarop dat ze er schoon genoeg van hadden en pakten zelf hun spullen. Omdat de ja-knop zo weinig werd ingedrukt, werd Musk genoodzaakt een iets zachtere toon aan te slaan. Thuiswerken zou bijvoorbeeld toch wel tot de mogelijkheden behoren. Maar het kwaad is al geschied, denken twitteraars. Het platform is volgens hen ten dode opgeschreven. Vandaar de hashtag #RIPTwitter.

Nederlanders willen comeback van Hyves

Veel twitteraars weten het dus zeker: de ondergang van het medium is aanstaande. Steeds meer mensen kondigden de afgelopen weken aan dat ze uitwijken naar Mastodon (een ander sociaal medium), maar nostalgische Nederlandse twitteraars zouden véél liever teruggaan naar Hyves. Uit dit Nederlandse sociale platform werd in 2013 de stekker getrokken, maar zo te lezen is een groot deel nog lang niet uitgekrabbeld. „Tijd voor een comeback”, wordt er geschreven. Een ander: „Ik mis de tijden van kortpittige moeders die krabbelplaatjes en glitterplaatjes op hyves met elkaar deelden.”

Een greep uit de emotionele pleidooien voor de terugkeer van Hyves en andere meningen over dit onderwerp:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hey @RaymondSpanjar. Doe anders gewoon Hyves weer effe opnieuw opstarten joh. Dat snapte ik tenminste. pic.twitter.com/l0qk23FIBo — Martijn Konings (@MartijnKonings) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eigenlijk geen zin om met een nieuw social medium te starten. Kan Hyves niet gewoon terug komen? #lekkerkrabbelen #RIPTwitter pic.twitter.com/zJq68ITi6s — Sanne Heymann (@Meisje_Sanne) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heeft iemand Hyves ondertussen alweer uit de mottenballen gehaald? — Bastiaan Bakker (@bastiaanbakker) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We willen eigenlijk naar Hyves. — bol.com (@bol_com) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zie al een week iedereen zeggen dat Twitter NU ECHT aan zijn einde is, maar ik zie nog niemand Hyves nieuw leven inblazen en dat vind ik niet erg R+R van jullie. — Mayke Bronkhorst (@maykebronkhorst) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kunnen we niet gewoon weer gaan krabbelen op Hyves? — Fabian R. Feelders (@FRF1980) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit was een grote fout, laten we allemaal teruggaan naar MSN en Hyves — Ellex (@ellexcessive) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom gaan we niet allemaal terug naar Hyves? — Rolf 🍀 🎗 💙 (@Rolf_de_Jonge) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kunnen we Hyves nog terughalen? #ofzijnwenuofficieelteoud? — Maikel 🇳🇱 (@Maikeeel) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

ik wil hyves terug https://t.co/Qgrd83Vnjk — miles morales (@snorromang) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als Twitter crasht kunnen jullie mij op Hyves vinden — Patrick (@petjuh88) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik denk zal Mastodon al trending zijn. Even kijken: nee, het is Hyves 😳 — Nils Lamme (@NilsLamme) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kom we gaan met z'n allen weer terug naar Hyves — J.D. (@DlXAK) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik mis Hyves zo enorm! — Ruud Jongen (@deFashionist) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lach me helemaal een ongeluk. Twitteraars die zitten te piepen dat #Hyves terug moet komen. Zo 100%NL dat ze niet eens doorhebben dat ze al jaren op een internationaal platform zitten 😂#RIPTwitter — Juul Martin Williams (@JuulMWilliams) November 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.