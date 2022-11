Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Chinese man rookt tijdens marathon stug door en loopt hem lachend uit

Een marathon lopen terwijl je tussen de kilometers door hier en daar een sigaret opsteekt? Het klinkt als een absurdistisch en vooral benauwde prestatie, maar blijkbaar kan het. Een Chinese marathonloper ging namelijk viraal toen beelden van zijn deelname op social media verschenen. En blijkbaar weerhielden de kilometers hem niet om eventjes niet te roken.

Dat roken niet gezond voor je is, dat is je vast niet ontgaan. Voordat deze hardloper je op ideeën brengt, wellicht is het interessant om te lezen wat er gebeurt met jouw lichaam als je stopt met roken.

Chinese man rent marathon met sigaret in zijn mond

Maar goed, daar had deze Chinese marathonloper weinig boodschap aan, want hij trotseerde het parcours bemand met een pakje sigaretten. Op het Chinese social media-platform Weibo verschijnen namelijk beelden van de hardloper. En die roepen natuurlijk een hoop vragen op en leiden tot verbazing.

Want deze renner stak tijdens zijn loop de ene na de andere sigaret op. Hij liep de marathon in een tijd van 3 uur en 26 seconden en behaalde daarmee een 574e plek. En daarmee deed hij het toch best netjes, aangezien er 1500 deelnemers waren. En dat is toch een hele prestatie als je bedenkt dat meneer hier en daar een lopende rookpauze inlaste.

Roken bij meerdere marathons

Wie deze man precies is, dat blijft een beetje een mysterie. Wel werd bekend dat zijn bijnaam ‘Uncle Chen’ is. En wat blijkt? Dit was niet de eerste marathon die Uncle Chen al ‘paffend’ rende. Nee hoor, in 2018 rende hij ook mee met de Guangzhou-marathon en een jaar later deed hij mee met de Xiamen-marathon. Allemaal met een sigaretje in de hand. Bij de marathon in 2018 deed hij er 3 uur en 36 minuten over en die van Xiamen duurde bij hem 3 uur en 32 minuten. Je kunt dus concluderen dat de conditie van Uncle Chen er in ieder geval niet slechter op is geworden.



In China, a 50-year-old man named “Uncle Chen” completed a 26-mile long marathon in less than three and half hours, all while chain-smoking a pack of cigarettes on the way round. pic.twitter.com/tQKrjLiGtu — WTF Facts (@mrwtffacts) November 16, 2022



