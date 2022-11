Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twitter gaat los met parodie-accounts van beroemdheden na lancering betaalde blauwe Twitter-vinkjes

Het blauwe vinkje op Twitter was altijd een badge van prestige. Je kon hem immers niet zomaar krijgen. Het nieuwe abonnementssysteem, een ideetje van de nieuwe eigenaar Elon Musk, brengt daar verandering in. Iedereen die 8 euro per maand neerlegt krijgt namelijk een blauw vinkje achter zijn naam. Vannacht is Twitter hiermee begonnen en dat zorgt meteen voor de nodige chaos.

Het maakt het namelijk wel héél erg makkelijk om een beroemdheid te imiteren.

Twitter ontploft: talloze neptweets van beroemdheden duiken op

Verschillende accounts nemen een loopje met de nieuwe functie. Zo dook er een zogenaamde tweet van oud-president George W. Bush op, waarin hij zegt dat hij „het vermoorden van Irakezen mist”. Een parodie-account van Tony Blair, de voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk, antwoordde daar weer instemmend op. Ook imiteerde iemand basketballer LeBron James die laat weten dat hij van team wil ruilen en was er ‘Nintendo’ die een plaatje van Mario die een middelvinger opsteekt deelt. Een nep Donald Trump-account tweet: „Dit is de reden dat het plan van Musk niet werkt.” En een gebruiker die zich voordeed als Amerikaanse president Joe Biden reageerde met een seksueel getinte opmerking op een andere twitteraar. Zelfs Jezus is tegenwoordig geverifieerd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

You don't think this is a problem? pic.twitter.com/wHyI1AMg64 — Elon Lumbergh (@randymco) November 9, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Twitter Blue is going about as well as everyone predicted, and it's an amazing spectacle to watch. Like a train crash filled with glitter. pic.twitter.com/Icb3vru3Ca — matt ratt (@MisterRatt) November 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

So this new Twitter Blue thing is going well, then. pic.twitter.com/dX9PY2aFcg — Graeme (@graemem) November 9, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Well, that didn’t take long at all lol (This is not Lebron James) pic.twitter.com/wzOXuOy3pr — philip lewis (@Phil_Lewis_) November 9, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Who has two thumbs and verified? — Jesus Christ (@jesus) November 9, 2022

Meer informatie door op het blauwe vinkje te klikken

Het blauwe vinkje is overigens niet helemaal hetzelfde als die van beroemdheden, politici, journalisten en andere publieke figuren. Als je op het vinkje klikt, kun je zien of het om een betalende abonnee of om een beroemdheid gaat. Wel doet Twitter zijn best om de nepaccounts aan te pakken. Musk zei eerder dat elk account dat onder de naam van iemand anders wordt beheerd, zonder dat het is aangemerkt als parodie, zonder waarschuwing wordt verbannen van Twitter.

Musk werd eind vorige maand eigenaar van Twitter. De Tesla-topman betaalde zo’n 44 miljard dollar voor het platform. Hij ontsloeg meteen de top van het bedrijf en heeft inmiddels de helft van de 7500 werknemers ontslagen. Met de nieuwe abonnementsdienst hoopt hij broodnodige inkomsten te genereren. Geen zin om die 8 dollar per maand te betalen? Dan worden je tweets onderdrukt door het algoritme, aldus Musk.