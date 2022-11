Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit was ‘m dan: de allerlaatste videoclip van Nick & Simon, fans ontroerd

Droevig nieuws voor fans: Nick & Simon hebben vandaag hun allerlaatste videoclip als duo uitgebracht. In de clip van hun afscheidsplaat Van Goed Naar Beter blikt het Volendamse duo terug op een lange muzikale carrière.

Nadat de geruchten al langer door de wandelgangen zoemden, werd het eind augustus dan echt bevestigd: Nick Schilder en Simon Keizer stoppen na zeventien jaar als muzikaal duo. Het bleek Simon te zijn die de knoop heeft doorgehakt. „Ik ben de initiatiefnemer van de breuk, de lol is weg”, legde hij zichtbaar geëmotioneerd uit bij Jinek. Ze blijven wel samen televisie maken. Zo zijn de mannen volgend jaar op tv te zien met een nieuwe documentaireserie over The Beatles. Begin deze maand brachten ze hun laatste album Nu Of Ooit uit. Volgend voorjaar staan er afscheidsconcerten gepland.

De laatste video van Nick & Simon: Van Goed Naar Beter

In de videoclip komen alle hoogtepunten uit de gezamenlijke carrière van de zangers voorbij. Ook zijn hun grootste fans te zien in de video. Vorige maand verzochten Nick & Simon fans om foto’s in te sturen, zodat ze die kunnen gebruiken in de videoclip en tijdens hun afscheidsconcerten.

Bekijk de videoclip hier:

De videoclip zorgt voor veel ontroering bij fans, zo blijkt uit de reacties onder de video. „Mooie clip, ik krijg de tranen in mijn ogen bij het zien van al die herinneringen van al die jaren”, schrijft iemand. Een ander: „Heel mooi, dat zeker. Maar ik kan er maar niet aan wennen dat dit ten einde komt, zo onverwacht. Ik baal er echt gigantisch van. Jullie zijn en blijven de besten en een keuze maken is onmogelijk, het gaat immers om jullie allebei. Ik blijf jullie volgen, luisteren, bezoeken en ga zo maar door.” Duo bedankt fans: ‘Door jullie hoogtepunten mogen beleven’ Nick & Simon delen de videoclip op hun gezamenlijke Instagram-account en grijpen meteen de kans om hun fans te bedanken. „Dit is hem dan: onze allerlaatste videoclip, bestaande uit een compilatie van beelden door de jaren heen. Beelden waarin jullie, de fanbase, niet mochten ontbreken”, schrijven ze. „Want door jullie hebben we al die hoogtepunten mogen beleven. Jullie steun, jullie liefde voor onze muziek zullen wij nooit vergeten! En het mooie is: de muziek blijft. Elk lied is als een foto uit de N&S tijd, waar wij met warme gevoelens en met een glimlach naar zullen kijken. Het ga jullie goed! Hopelijk zelfs van goed naar beter!”