Twitter begonnen met invoeren ‘omstreden’ abonnement van 8 dollar

Twitter is begonnen met de invoering van een nieuw abonnementssysteem, waarbij video’s achter een betaalmuur geplaatst kunnen worden. Sommige gebruikers van de mobiele app kregen dit weekend de mogelijkheid om een update te doen waardoor het abonnement beschikbaar wordt.

Het abonnementssysteem komt uit de koker van de nieuwe eigenaar Elon Musk. Hij wil het al bestaande Twitter Blue, dat nu 5 dollar per maand kost, omvormen. Betalende klanten zijn straks 8 dollar per maand kwijt en krijgen allemaal een blauw vinkje, iets wat nu alleen voorbehouden is aan (bekende) mensen en organisaties waarvan gecheckt is dat ze echt die persoon of organisatie zijn.

Daarnaast wordt het mogelijk om langere filmpjes en geluidsfragmenten te plaatsen achter een betaalmuur. Makers kunnen kiezen hoeveel andere gebruikers moeten betalen om de content te kunnen zien. Twitter roomt vervolgens een deel van dat bedrag af.

Musk wil zo meer geld ophalen bij gebruikers van het platform om minder afhankelijk te worden van adverteerders. Op dit moment zijn zij nog veruit de grootste inkomstenbron voor het platform. Maar uit onzekerheid over de koers van het bedrijf onder ‘s werelds rijkste persoon hebben veel grote merken hun advertenties op Twitter opgeschort. Volgens Musk verliest Twitter hierdoor dagelijks zo’n 4 miljoen dollar.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.

Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022