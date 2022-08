Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan Roos boos om Twitter-ban na tweet over homo’s: ‘Dit doet woke’

Het Twitteraccount van Jan Roos is verwijderd. Wie op het sociale medium tweets van @laviejanroos opzoekt, ziet dat het account in ieder geval tijdelijk geschorst is. Een reden heeft de Roddelpraat-maker niet gekregen, maar hij vermoedt dat hij sinds zaterdagavond niet meer bij zijn account kan vanwege het plaatsen van een tweet over homo’s, zo reageert hij tegenover het ANP.

„Ik wens iedereen die gaat homo’s kijken veel plezier vandaag”, schreef Roos zaterdagmiddag op Twitter. Daarmee verwees hij naar de Pride die gisteren in Amsterdam plaatsvond. Daarop reageerde iemand dat Roos weer „roddels” de wereld in kon brengen en „doen alsof het journalistiek knap werk is”. Daarop reageerde Jan Roos met „ga eens dood joh”.

Roos weet niet waarom zijn account is verwijderd. Het „schijnt te maken te hebben met mijn tweet over homo’s kijken”, zo laat hij zelf weten. „Ik snap het ook niet. Maar dit is wat woke doet”, is hij kritisch.

Jan Roos en Dennis Schouten vaker verwijderd van sociale media

Het is niet de eerste keer dat Jan Roos en zijn Roddelpraat-compagnon Dennis Schouten te maken hebben met een ban op sociale media. In juli kregen de makers nog een waarschuwing van YouTube ze vanwege „cyberpesten”. Daardoor konden ze een week lang geen video’s plaatsen. „Het lijkt verdomme China wel hier”, was hun reactie toen.

Eerder sloot YouTube Jan Roos en Dennis Schouten al af van het genereren van inkomsten voor hun video’s. Ook daarover maakten de twee mannen zich kwaad.

Roddelpraat-duo geen vrienden met BN’ers

Jan Roos en Dennis Schouten halen zich vanwege hun programma vaak de woede van BN’ers op de hals. Van een rechtszaak met Famke Louise, een misplaatste grap over zangeres S10 tot een ruzie met actrice Tanja Jess aan toe, vrienden maakt het duo niet met bekend Nederland.

De ‘onthullingen’ in Roddelpraat gingen dit jaar zelfs zo ver dat Dennis Schouten even moest onderduiken. Dat gebeurde na een ruzie met acteur Charly Luske die „indirecte bedreigingen” had geuit. Inmiddels lijkt de ruzie voorbij.