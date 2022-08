Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marc-Marie Huijbregts sneert naar ‘voordringer’ Jandino Asporaat: ‘Zo stom!’

Marc-Marie Huijbregts heeft zich in de podcast Marc-Marie & Aaf Vinden Iets uitgesproken over ‘voordringer’ Jandino Asporaat. Vooral het gedrag van zijn collega-cabaretier op Schiphol en op sociale media valt niet in de smaak bij Marc-Marie. „Waarom zou je dat doen?”

In de podcast besprak Marc-Marie Huijbregts de zomerspecial van de &C, het magazine van Chantal Janzen. Daarin zijn BN’ers gevraagd naar welke plekken zij het liefst op vakantie gaan. Voor Jandino was dat Curaçao. Het herinnerde Marc-Marie aan het gedrag van de cabaretier op Schiphol van enkele weken terug, waar hij op een handige manier de lange rijen wist te omzeilen.

Marc-Marie Huijbregts over gedrag Jandino Asporaat: ‘Zo stom’

Op het vliegveld wist Jandino de enorme rij te omzeilen vanwege zijn status als BN’er, zegt Marc-Marie. „Het was toen zo’n enorme ramp op Schiphol. Maar hij had allemaal speciale service gekregen dat hij overal langs mocht. Want ze waren veel te laat, omdat ze de luiertas vergeten waren. Iedereen ging hem helpen.”

En vervolgens plaatste Jandino dat allemaal op zijn Instagram, zegt Marc-Marie. En dat stuit hem tegen de borst. „Waarom zou je dat doen? Iedereen moet in de rij staan, maar jij wordt voorgelaten omdat je Jandino bent. Dat ga je toch niet op Instagram zetten? Dat vind ik zo stom!”, aldus Marc-Marie over het ‘pocherige’ gedrag van zijn collega-cabaretier.

„Nee, met dat voordringen maak je je niet populair. Maar wellicht was het een soort bedankje voor het personeel”, oppert zijn sidekick Aaf Brandt Corstius nog. „Geloof je het zelf?”, aldus Marc-Marie.

Duo over vliegreizen Jandino: ‘Ja, daar red je de natuur mee, hoor’

Daarna kijkt Marc-Marie naar het interview met Jandino in het magazine. Daar valt hem nog iets anders op. „Oh, ik lees hier dat hij een nationaal park wil oprichten. Hij houdt blijkbaar erg van natuur. Daarom vliegt hij minstens één keer per maand op en neer naar Curaçao.”

Dat gaat er niet in bij het duo podcastmakers. „Ja, daar red je de natuur wel mee, hoor. Wat bizar”, doet Aaf Brandt Corstius cynisch. „Ja, Jezus. Maar ik zie wel vaker dat mensen hier fout mee maken. Zo van: ik heb één euro overgemaakt aan bomen planten, dan kan ik daarna doen wat ik wil.”

Het is niet de eerste keer dat de twee zich laatdunkend uitlaten over collega-BN’ers. Enkele maanden geleden was Marc-Marie nog kritisch op Britt Dekker, die in het echt „helemaal niet zo aardig schijnt te zijn”.