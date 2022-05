Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Roddelpraat is ‘geblokkeerd’ door YouTube: ‘Cancelculture ten top’

Het lijkt heuglijk nieuws voor BN’ers en slecht nieuws voor iedereen die wel van een roddeltje hier en daar houdt. Dennis Schouten, die samen met Jan Roos het duo van YouTube-show Roddelpraat vormt, is namelijk in een strijd verwikkeld met het videoplatform. Volgens hem zijn de accounts van hem en van Roddelpraat ‘geblokkeerd’ door YouTube.

„Zowel mijn privé- als Roddelpraat-account zijn tegelijk geblokkeerd door YouTube, zonder reden. Cancelculture 2022 ten top”, schrijft Dennis Schouten. Maar helemaal geblokkeerd zijn de accounts niet, want de video’s op hun kanaal zijn nog zichtbaar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zowel mijn privé en RoddelPraat-account zijn tegelijk geblokkeerd door YouTube, zonder reden. Cancel culture 2022 ten top. pic.twitter.com/wL8QojV5hg — Dennis Schouten (@StennisDennis) May 17, 2022

Account is niet geblokkeerd door YouTube

YouTube heeft de accounts niet geblokkeerd. In plaats daarvan kunnen Jan Roos en Dennis Schouten geen inkomsten meer genereren met hun video’s. „Bij een recente beoordeling heeft ons team van beleidsspecialisten zorgvuldig de video’s bekeken die je hebt geüpload. Zij hebben vastgesteld dat een aanzienlijk deel van je content niet aan het beleid voldoet”, schrijft YouTube.

„Vanaf vandaag komt je kanaal niet meer in aanmerking voor het genereren van inkomsten en heb je geen toegang meer tot de tools en functies voor het genereren van inkomsten.” Dat betekent dus nog wel dat het duo video’s kan blijven maken op YouTube. Van een échte blokkering op het videoplatform is geen sprake.

Toch reageren kijkers geschokt. Ze raden de twee aan om een eigen platform te beginnen. „Dan valt er weinig meer te blokkeren.”

Roddelpraat-duo geen vrienden met BN’ers

Jan Roos en Dennis Schouten halen zich vanwege hun programma vaak de woede van BN’ers op de hals. Van een rechtszaak met Famke Louise, een misplaatste grap over zangeres S10 tot een ruzie met actrice Tanja Jess aan toe, vrienden maakt het duo niet met bekend Nederland.

De ‘onthullingen’ in Roddelpraat gingen dit jaar zelfs zo ver dat Dennis Schouten even moet onderduiken. Dat gebeurde na een ruzie met acteur Charly Luske die „indirecte bedreigingen” had geuit. Inmiddels lijkt de ruzie voorbij.