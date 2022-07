Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Reden tijdelijke YouTube-ban Roddelpraat bekend: ‘Lijkt China wel’

Jan Roos en Dennis Schouten, bekend van het juicekanaal Roddelpraat, mogen deze week geen uitzending maken op YouTube. Normaal gesproken verschijnt er elke woensdag een nieuwe aflevering van de mannen, maar dat gaat deze week niet door.

De makers zeggen dat YouTube ze vanwege „cyberpesten” een waarschuwing heeft gegeven. Daardoor kunnen ze een week lang geen video’s plaatsen op de website. „Het lijkt verdomme China wel hier.”

Jan Roos en Dennis Schouten: ‘Wat een mafketels’

Het zou gaan om een eerdere aflevering waarin vlogster JoyceJoin te gast was. „Een typetje dat in ons programma zat om afgezeken te worden en dan daarvoor een strike geven. Wat een mafketels”, schrijven Roos en Schouten op hun website. De desbetreffende video zou door YouTube ook offline zijn gehaald.

„En om het erger te maken, we mogen vanwege die strike een week niet uploaden als straf. Dus we kunnen woensdag de uitzending niet online zetten. Het wordt toch werkelijk steeds gekker. Joycejoin heeft zelf aangegeven dat ze zich niet gepest voelde en de strike belachelijk vindt.” De aflevering zal het duo wel gewoon maken om de donateurs niet teleur te stellen.

Al vaker mot met YouTube

Maar de twee vinden het beleid van YouTube „niet te flitsen”. „YouTube doet er alles aan om ons tegen te werken”, wijzen ze naar eerdere sancties die de videowebsite het duo oplegde.

Eerder sloot de website Jan Roos en Dennis Schouten al af van het genereren van inkomsten voor hun video’s. Ook daarover maakten de twee mannen zich kwaad.

Roddelpraat-duo geen vrienden met BN’ers

Jan Roos en Dennis Schouten halen zich vanwege hun programma vaak de woede van BN’ers op de hals. Van een rechtszaak met Famke Louise, een misplaatste grap over zangeres S10 tot een ruzie met actrice Tanja Jess aan toe, vrienden maakt het duo niet met bekend Nederland.

De ‘onthullingen’ in Roddelpraat gingen dit jaar zelfs zo ver dat Dennis Schouten even moest onderduiken. Dat gebeurde na een ruzie met acteur Charly Luske die „indirecte bedreigingen” had geuit. Inmiddels lijkt de ruzie voorbij.