Top 5 nieuwe films en series op Netflix van afgelopen week

In week 31 zijn weer een coole films en series toegevoegd aan het Netflix-aanbod. Zo zijn in één klap alle Mission Impossible-films beschikbaar gesteld. En zet je vooral ook schrap voor The Sandman.

Na twee magere COVID-jaren draait het festivalseizoen eindelijk weer op volle toeren. In Nederland gaat dit meestal gepaard met weinig tot geen noemenswaardige incidenten. Woodstock 99 in de staat New York was een iets ander verhaal. Dit festival eindigde in complete anarchie en haalde wereldwijd de voorpagina’s. Deze interessante documentaire verdient absoluut een plek in de lijst met nieuwe films en series op Netflix. Laat je meevoeren door de ontluisterende gebeurtenissen die leidden tot gevaarlijke situaties en complete chaos.

Nieuwe films en series op Netflix in week 31

Op de eerste plek in de lijst met nieuwe films en series staat deze week een lekkere sciencefiction-serie die tot nu toe bijzonder hoog scoort op IMDb.

1. The Sandman (Original Serie)

Klaas Vaak, ook wel het Zandmannetje genoemd, is een fictieve kabouter die bij kinderen langskomt en zand in de ogen strooit. De kinderen zouden hierdoor zoet gaan dromen. Een beetje creepy en misschien niet meer helemaal van deze tijd. The Netflix Original The Sandman vertelt net een iets ander verhaal, namelijk dat van Dream, de personificatie van dromen. Deze sterfelijke tovenaar staat op het punt zijn uitrusting terug te winnen. Maar is dat wel zo’n fijn vooruitzicht? De eerste aflevering is trouwens zeer goed beoordeeld, al is het nog te vroeg om The Sandman te bombarderen tot hitserie.

2. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (Original Film)

Wie is opgegroeid met de Teenage Mutant Ninja Turtles zal zich in de handjes wrijven dat de franchise een nieuwe animatiefilm heeft uitgebracht. De vier gemuteerde vrienden, allen vernoemd naar beroemde Italiaanse kunstenaars, nemen het samen met sensei Splinter op tegen een nieuw soort kwaad. Twee jaar nadat hun eeuwige vijand Schredder is verslagen, verschijnt er een mysterieuze vreemdeling die 20 jaar terug in de tijd reist. Hij brengt met een huiveringwekkende boodschap uit de toekomst: een alien ras genaamd ‘The Krang’ bedreigt de Aarde! Aan Leo, Raph, Donnie and Mikey om dit kwade gespuis een halt toe te roepen. Een lekkere animatiefilm dus in de lijst met nieuwe films en series op Netflix.

3. Mission Impossible (alle films)

Een flinke dosis Tom Cruise staat sinds deze week voor je klaar. Alle zes Mission Impossible-films zijn aan het Netflix-aanbod toegevoegd. En dat betekent genieten van onmogelijke stunts, veel actie, een rennende Tom Cruise en natuurlijk die geweldige gezichtswisseltechniek.

4. Green Book (Film)

Een autobiografisch drama met onder andere Viggo Mortenson in de hoofdrol, beter bekend als ‘The King’ uit The Lord of the Rings. Viggo speelt Tony Lip, een no-nonsense Italiaans-Amerikaanse uitsmijter die tijdelijk zonder werk zit als de nachtclub waar hij werkt voor een paar maanden sluit. Dan krijgt hij een mooi aanbod van de Afrikaans-Amerikaanse pianist Don Shirley om mee op tour te gaan door het zuiden van de Verenigde Staten. En dat in 1962, twee jaar voordat de rassenscheiding wordt afgeschaft met de Civil Rights Act (1964). Tony Lip is niet alleen de chauffeur van Shirley in dit waargebeurde verhaal, maar hij moet ook voor de nodige bescherming zorgen.

5. Trainwreck: Woodstock 99 (Original Documentaire)

Als afsluiter van de lijst met films en series een indrukwekkende documentaire. Laten we eerst een stukje geschiedenis erbij pakken. Woodstock 69 wordt algemeen beschouwd als een cruciaal moment in de geschiedenis van populaire muziek en bepalend voor de generatie van de tegencultuur. Vrije liefde, samenhorigheid, zegelvellen vol LSD en geweldige optredens maakten dit festival tot een gigantisch succes. Dertig jaar later (1999) werd geprobeerd dit succes te herhalen. Wat begon met mooie ideeën en een geweldige line-up, eindigde in een nachtmerrie met rellen. Maar waar lag precies de schuld, bij de organisatie of bij de feestgangers?

