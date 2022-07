Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Uitleg ‘zakkenvuller’ Rick Engelkes over miljoenen coronasteun valt slecht bij kijkers Renze

Rick Engelkes zat gisteravond bij de talkshow van Renze Klamer (kijkers vonden zijn presentatie eerder ‘een verademing’). Daar werd Engelkes het vuur aan de schenen gelegd over de miljoenen euro’s aan coronasteun die hij heeft ontvangen voor de musical Willem van Oranje, die er tot nu toe nog niet van is gekomen. In de talkshow deed de musicalmaker zijn kant van het verhaal, maar dat werd hem niet makkelijk gemaakt.

Vorige week berichtte het Noordhollands Dagblad dat het bedrijf van Engelkes, Waterfront Entertainment, 4,3 miljoen euro coronasteun voor de musical had gekregen, terwijl die musical nooit van de grond kwam. Volgens de krant was niet duidelijk wat er wel met het geld is gebeurd. In Renze kon Engelkes daar geen opheldering over geven, tot frustratie van de talkshowhost zelf.

Engelkes: ‘Kritiek is niet terecht’

Al in de eerste vraag ging Renze Klamer er met gestrekt been in. „Waarom vraag je steun voor een musical die er nog niet is?”, vroeg hij. Engelkes antwoordde: „Hij bestaat wel, maar hij is er alleen nog niet. Dat is het grote verschil.”

Hij vindt de kritiek niet terecht. „Ik ben er al acht jaar mee bezig. Ik startte met een vergunning, heb een team opgezet en toen kwamen de eerste coronameldingen.” Verder legde hij uit dat de musical nog niet van de baan is.

Waar ging de coronasteun naartoe?

Maar waar is dat enorme geldbedrag dan naartoe? Een duidelijk antwoord op die vraag heeft Engelkes niet. Wel geeft hij aan dat hij te maken heeft met „een enorm team”. Daar zijn volgens hem al veel investeringen in gedaan.

Daarnaast staat het grootste deel van de miljoenen euro’s ontvangen coronasteun nog op de rekening. „Er staat nog zeker 3 miljoen euro op de rekening, ongeveer een miljoen is uitgegeven.”

Kijkers plaatsen vraagtekens bij uitleg ‘zakkenvuller’ Rick Engelkes

Alhoewel Engelkes door alle ophef in het najaar de financiën openbaar zal gaan maken, kan zijn verhaal kijkers van Renze niet bekoren. Zij blijven kritisch en zetten vraagtekens bij de woorden van de ‘zakkenvullende’ musicalmaker. „Wat een slechte beurt maakt Rick Engelkes.”

Die Engelkes is gewoon een zakkenvuller. Ga denk ik ook maar een aanvraag doen. Had in de planning een concert te geven #Renze — marc de groot (@meastro65) July 18, 2022



Ik hoop oprecht dat die Rick Engelkes iedere cent mét rente terug moet betalen. Pure oplichting met gemeenschapsgeld. #renze — Hans Huisman (@cafepiethuisman) July 18, 2022



Als ik de houding van Rick engelkes zo zie, liegt hij alles bij elkaar #renze — Leon de Mooij (@leon_mooij) July 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen. Wat een slechte beurt maakt Rick Engelkes. Verdwaald in zijn eigen hoofd, moeras van cijfers en geen antwoord op de vragen. Renze heeft gelijk dat ‘ie de vraag blijft herhalen. Het is belastinggeld. #renze — Riccardo de Wit (@RiccardoNL) July 18, 2022

Vergelijking met Sywert van Lienden

In een interview met het AD zegt Engelkes dat hij het niet terecht vindt dat er „allerlei speculaties” zijn rondgegaan over de coronasteun die hij heeft gekregen voor de musical Willem van Oranje. Hij is vooral boos over de berichtgeving rond zijn handelen. Engelkes noemt in het interview opmerkingen van Tim Hofman en Albert Verlinde als voorbeeld.

„Ik werd door Tim Hofman, die ik toch hoog heb zitten qua onderzoeksjournalistiek, opeens vergeleken met Sywert van Lienden. Tim bereikt veel jongeren, waardoor mijn dochters werden aangesproken. Zo van: Tim zegt dat er iets niet klopt, dus het zal wel waar zijn. Niet dus”, aldus de oud-acteur.

Van Albert Verlinde had hij een telefoontje verwacht voordat de presentator zich uitliet over de kwestie. „Ook Albert Verlinde stelde publiekelijk vragen, maar die man heeft mijn 06. Waarom belt hij niet om uitleg te vragen?”