Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johnny de Mol hint op terugkeer op televisie, wil weer HLF8 presenteren

Johnny de Mol lijkt terug te keren in zijn talkshow HLF8. Althans, als het aan hem ligt. In een felicitatieboodschap aan de jarige Henny Huisman, hint hij overduidelijk naar een terugkeer op televisie in ‘zijn’ talkshow.

Eind april stopte Johnny de Mol met zijn presentatieklussen voor HLF8, na beschuldigingen van ongepast gedrag. „Ik stop voorlopig met het presenteren van mijn programma”, zei De Mol toen. „Bovenop de eerdere beschuldigingen en verdachtmakingen is er een nieuwe, anonieme valse beschuldiging geuit. Daardoor wordt het voor mij en de redactie onmogelijk om dit werk voort te zetten”, zei hij destijds.

Johnny de Mol kon ‘geen boeiende show’ meer maken

Voor De Mol was het voor hem „even niet meer te doen” om gasten te ontvangen en gezamenlijk een „boeiende show te maken”. „Het valt mij heel zwaar, de show gaat door, maar ik stap nu opzij om te werken aan mijn verdediging in de hoop en verwachting dat de waarheid op tafel komt en ik gewoon weer verder kan met mijn werk. Dankjewel en ik hoop tot snel”, sloot De Mol af.

Niet lang daarvoor uitten veel media-collega’s al kritiek op De Mol. Toen bleef hij de talkshow nog wel presenteren. Na het vertrek van Johnny de Mol, die in de maanden erna vooral in de anonimiteit bleef, namen onder meer Hélène Hendriks en Leonie ter Braak de presentatie van het programma over.

Onderzoek naar beschuldigingen

Het Openbaar Ministerie doet momenteel onderzoek naar De Mol, in een zaak die door zijn ex-verloofde Shima Kaes is aangespannen. Kaes beschuldigt hem ervan haar tijdens hun relatie in 2015 te hebben mishandeld. De Mol heeft die aantijgingen altijd ten stelligste ontkend. In HLF8 stak hij twee vingers in de lucht en zwoer hij dat er niks van waar was. Kaes deed eind 2020 aangifte, waaruit details onlangs uitlekten. En die liegen er niet om.

Stichting Music#MeToo, die al jaren strijdt tegen wangedrag van artiesten binnen de Nederlandse muziekbranche, deed in mei ‘nieuwe onthullingen’ rondom Johnny de Mol en het schandaal rondom The Voice of Holland. De stichting publiceerde vorige maand een video waarin de onthullingen aan het licht kwamen.

‘Ik hoop je te verwelkomen in de talkshow’

Na al deze beschuldigingen laat Johnny de Mol weer eens van zich horen. In een felicitatieboodschap aan Henny Huisman, die 71 jaar oud wordt, hint hij op een terugkeer op tv.

„Hé lieve Henny. Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd een groot bewonderaar van je ben geweest. En nog steeds ben. Ik hoop je dan ook komend jaar weer een aantal maal te mogen verwelkomen in de talkshow. Ik vind je fantastisch, ik ben fan van je”, zegt hij in het filmpje.