Geëmotioneerde Corry kan tóch naar Rolling Stones door Even tot Hier

Hoe gaat het nu met Corry, de vrouw die viraal ging na haar woede-uitbarsting vanwege het afgelaste concert van The Rolling Stones? Die vraag stelden Jeroen Woe en Niels van der Laan van het satirische programma Even tot Hier zichzelf. En verhip, daar was ze: op het beeldscherm.

Corry baalt nog altijd, zei ze. Niet vanwege het afgelaste concert. Die teleurstelling heeft ze inmiddels verwerkt. Maar ze baalt dat ze – vanwege een hoogst opmerkelijke reden – niet naar het inhaalconcert van The Stones op 7 juli kan. „Ik heb echt lopen brullen tegen mijn dochter”, bekende ze gisteren in de satirische tv-show.

Corry is woest na afgelasting concert

Rolling Stones-fan Corry werd deze week een landelijke hit. In een interview met Hart van Nederland gaf de zwaar teleurgestelde Corry aan dat ze liever naar Frans Bauer ging dan naar de Stones.

Even daarvoor was ze één van de 53.000 mensen in de Johan Cruijff ArenA die te horen kreeg dat het concert niet doorging vanwege een positieve coronatest van Mick Jagger. „Ik ga de volgende keer wel naar Frans Bauer, omdat hij wel gezond is”, riep ze. Sindsdien is ze een landelijke bekendheid.

Stones-fan heeft spijt van interview

Nu heeft ze spijt van haar uitspraken. „Ik liep te mopperen dat ik liever naar Frans Bauer ging tegen mijn dochter. Onzin, natuurlijk. Maar die verslaggever hoorde dat en vroeg ik of het voor de camera wilde zeggen. Dus ik weer die kuttrappen van dat stadion op en af. En toen kwam het interview. Ik zal vol emotie, ik heb te heftig gereageerd. Daar heb ik spijt van”, zegt ze in Even tot Hier.

Ze zegt in het programma verder dat ze veel reacties heeft gekregen na het interview. „Ik kreeg heel Nederland over me heen. Hele leuke reacties, maar ook slechte. Dat vind ik echt erg. Niemand weet wat The Rolling Stones voor mij betekenen.” Ze zegt dat ze al meer dan 40 jaar fan is. „Ik ga overal naartoe, van Las Vegas tot Duitsland. Ik bezoek minimaal 3 concerten per jaar.”

The Rolling Stones hebben haar door een hele donkere periode geholpen „Mijn dochter kreeg een herseninfarct en werd met loeiende sirenes weggebracht. Dat was een zware tijd voor mij. Hun muziek betekent alles, het is een rode draad door mijn leven. Ik heb daar veel troost uitgehaald toen mijn dochter slecht lag.”

Weekendje Parijs valt precies tijdens inhaalconcert

Inmiddels gaat het een stuk beter met haar dochter. Die heeft zelfs een weekendje Parijs voor haar moeder geboekt om haar te troosten vanwege het afgelaste concert. Maar dat weekendje valt precies op 7 juli, wanneer The Rolling Stones terugkeren naar Nederland om het concert in te halen.

„Dat is heel erg balen. Heb echt zitten brullen tegen mijn dochter. Ze had het nooit moeten doen, ze had moeten wachten op een bericht. Nu kan ik er niet naartoe, want ze kan het niet annuleren en ik wil haar niet op de kosten jagen. Dus ik moet mijn kaart verkopen”, aldus Corry.

Toch een oplossing voor Stones-fan Corry

Even tot Hier zou Even tot Hier niet zijn, zonder een oplossing voor Corry te vinden. In de uitzending spreken Jeroen Woe en Niels van der Laan namelijk ook met Miranda. Zij heeft het niet breed en zegt dat ze geen geld heeft voor uitjes. Daarom vragen ze aan Corry of zij misschien haar kaartjes voor The Rolling Stones wil weggeven. Daar staat ze wel voor open.

Wanneer Corry bij Miranda aankomt, draagt ze de kaartjes over en ze omhelzen elkaar. Maar wordt Corry dan niet beloond voor haar vrijgevigheid? Corry keert in ieder geval nietsvermoedend terug naar haar auto. En daar vindt ze ineens een envelop, met daarin kaartjes voor The Stones in Brussel. „Miranda, ik ga naar Brussel”, roept ze blij en geëmotioneerd naar boven.



Kijk de laatste aflevering van Even tot Hier van dit seizoen hier terug. In november keert het programma weer terug op televisie.