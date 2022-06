Agenten durfden 18-jarige schutter op basisschool in Uvalde niet neer te schieten

Twee Amerikaanse agenten worden ervan beschuldigd dat ze niet hebben ingegrepen bij de schietpartij op een basisschool in Uvalde in de staat Texas afgelopen mei. De agenten hadden de schutter nog voor hij het schoolgebouw inging kunnen tegenhouden.

Dat zegt een sheriff naar aanleiding van het onderzoek naar de bloedige school shooting in de plaats Uvalde. De agenten, van wie er één gewapend was met een AR-15, zouden te lang gewacht hebben met ingrijpen en ze zouden de schutter zelfs buiten de school zijn gepasseerd. Dat meldt The New York Times. Volgens de sheriff hebben de agenten een kans om de 18-jarige schutter, Salvador Ramos, tegen te houden gemist.

Het zou gaan om enkele seconden waarin de agenten een besluit moesten nemen. Ze besloten uiteindelijk om Ramos niet neer te schieten. De agenten waren bang om het vuur te openen omdat de kans bestond dat er ook kinderen geraakt zouden worden, die op dat moment buiten speelden.

Volgens een Republikeinse wetgever die het onderzoek leidt en zich publiekelijk begon af te vragen waarom de agenten niet of moeizaam meewerkten, zijn de politiefunctionarissen van Uvalde pas afgelopen vrijdag om tafel gaan zitten om de schietpartij uitgebreid te bespreken met de onderzoekscommissie. „Het duurde iets langer dan we aanvankelijk hadden verwacht”, zei Dustin Burrows, lid van het Huis van Afgevaardigden van Texas.

Burrows liet eerder al weten dat hij vindt dat het onderzoek niet snel genoeg gaat. Op Twitter vroeg hij zich af waarom de politie van Uvalde zo moeizaam meewerkt aan het onderzoek.

The House Committee is simply seeking the truth. Most have fully cooperated and want to help determine the facts for the Uvalde community and all Texans. I do not understand why Uvalde PD, who routinely questions witnesses itself, would not want the same. https://t.co/XHQogLiiB4

