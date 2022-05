Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoop bijzonderheden tijdens tweede halve finale Eurovisie: ‘Is dat Willie Wonka?’

Er gebeurde weer een hele hoop gisteren, tijdens de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Onze eigen S10 behaalde dinsdag al een plekje, nu was het de beurt aan nog eens achttien landen om te strijden om een plek in de finale. We zagen een Dua Lipa-lookalike, een glamourcowboy, een soort Willie Wonka en een act die wel erg geïnspireerd leek door de film IT. Compleet met een regenjas en gele ballon.

Veel kijkers waren echter niet zo tevreden met de uitslag. Zo zijn sommige landen als België door naar de finale, maar kreeg de Ierse Dua Lipa-lookalike niet genoeg stemmen. En zo zijn er wel meer acts die volgens velen een stuk verder hadden kunnen komen. Dat was bij de vorige halve finale ook zo, toen Letland niet genoeg stemmen behaalde. Dat liedje heb je vast al eens gehoord, het gaat ongeveer zo: „Instead of meat, I eat…”

België, Zweden, Australië en veel meer door naar finale Eurovisie

België is dus wel door naar de finale, dankzij de vele Eurovisie-uithalen van Jérémie Makiese. Daarnaast behaalden ook Tsjechië, Azerbeidzjan, Polen, Finland, Estland, Australië, Zweden, Roemenië en Servië genoeg stemmen om zaterdag in de finale te mogen strijden. Dan doen er in totaal 25 landen mee. Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Groot-Brittannië, de zogenoemde Big Five-landen, hoeven nooit mee te doen in de halve finales. Zij betalen het meest en staan dus automatisch in de finale.

Volgens Songfestivalkenner en commentator Cornald Maas zijn in deze halve finale „echte songs” door gegaan. Het zijn artiesten die „echt een verhaal willen vertellen”, zei Maas vanuit Turijn. „Dus de door-geproduceerde pop, de dingen die een beetje onecht zijn, een beetje geleend zijn, die zijn allemaal achtergebleven. Net zoals die arme stier uit San Marino die nu in zijn eentje het hok weer in moet.”

Maas vond gisteravond vooral de Zweedse zangeres Cornelia Jakobs erg goed. „Zweden heeft jarenlang inzendingen gehad die goed geproduceerd waren, maar wel een beetje algemeen. Dit is een zangeres die ook haar eigen verhaal vertelt en de staging rauw en rafelig heeft bedacht.”

Het ging gisteren met het commentaar alleen niet helemaal goed. Maas en Jan Smit waren even niet te horen, omdat de verbinding wegviel. „De verbinding lag eruit. Sommige mensen blij, sommige niet”, zei Smit toen de verbinding weer terug was na afloop van het optreden van Noord-Macedonië. Met zijn opmerking verwijst de zanger waarschijnlijk naar de mensen die dinsdag klaagden over zijn commentaar. Hij zou te negatief zijn geweest.

Hieronder wat reacties van kijkers:



Europe missed the chance to have Dua Lipa, Willy Wonka and yassified Machine Gun Kelly on the final, i will never forgive you. #Eurovision pic.twitter.com/gW6YfnQskM — noåh 🇺🇦🇮🇹🇸🇲 (@lxpauradelbuio) May 12, 2022



I think I've seen this film before. And I didn't like the ending. #Eurovision pic.twitter.com/TdbeCoEDOm — Fernando | Haus of Nando (@HausNando) May 13, 2022



he gave us everything we deserved nothing #eurovision pic.twitter.com/qHspXNa3i0 — izabella 🇮🇹🇬🇪🇷🇸🇺🇦🇸🇲🇱🇻🇸🇮🇮🇸🇵🇹🇬🇧 (@gabbanisgorilla) May 12, 2022



need to report a robbery on behalf of these legends #eurovision pic.twitter.com/6SeMB4SToP — Ella | derry girls spoilers!! (@ellasrhapsody) May 12, 2022



two BEST performances of their own nights and europe payed them DUST FCKING DUST #Eurovision pic.twitter.com/vlep7AAIKG — T 🌻💙💛 (@ravenpluton) May 12, 2022

Hieronder zie je de landen die niet genoeg stemmen haalden en dus niet in de finale staan:



S10 als elfde in finale Eurovisie Songfestival

S10 komt zaterdag tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn als elfde het podium op. Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU) afgelopen nacht bekendgemaakt na afloop van de tweede halve finale.

Nederland komt na Spanje en voor Oekraïne. Tsjechië opent de show. Groot-Brittannië en Italië, die naast Oekraïne een favorietenrol hebben, komen respectievelijk als tweeëntwintigste en negende in actie. Estland sluit de finale af.

De startvolgorde wordt bepaald door de producers van de show. Zij willen een zo divers mogelijke finale dus proberen ze bijvoorbeeld ballads niet achter elkaar te zetten en worden groepen afgewisseld door solo-artiesten. De artiesten moesten wel loten of zij in het eerste of het tweede deel van de show terecht kwamen.