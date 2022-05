Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met deze spaartip is een rijk leven dichterbij dan je denkt

De meeste financiële goeroes zullen je vertellen waar je géén geld uit kan geven: coffees to go, advocado toast of kleding, bijvoorbeeld. Belachelijk, vindt financiële expert Ramit Sethi. „Ik moedig mensen juist aan om veel geld uit te geven aan de dingen waar ze van houden”, zegt hij.

Daar willen we meer over weten. Veel mensen worstelen namelijk precies hiermee: van reizen, uit eten gaan en een dagje naar de spa wordt het leven leuker. Maar het is tegelijkertijd ook belangrijk om geld opzij te letten voor later. Volgens Ramit Sethi hoeven we hier echter niet uit te kiezen. Het kan allebei.

Een rijk leven

De financiële expert moedigt mensen aan om nu al een rijk leven te leiden. In plaats van te besparen op dingen waar ze van genieten in de hoop om rijk te worden. „Vraag jezelf af: waar houd je echt van en wil je geld aan uitgeven?”, zegt hij. „Niet wat vind je leuk, maar waar houd je echt van? Vraag jezelf nu af hoe je er leven eruit ziet als je daar vier keer zoveel geld aan uit zou geven.”

Wanneer Ramit Sethi deze vraag aan mensen stelt, worden ze heel enthousiast. Maar de kans is groot dat er wel een tegenstribbelend stemmetje in hun achterhoofd spreekt, net zoals bij jou nu het geval is. Dat is toch niet mogelijk?

Natuurlijk zit er wel een addertje onder het gras. Als je een rijk leven wil leiden en tegelijkertijd wil sparen, hoef je niet te besparen op de dingen waarvan je écht geniet, maar wel op andere categorieën in je leven. Wanneer reizen belangrijk is voor je, zal je bijvoorbeeld wel moeten besparen op kleding.

Het is ook goed om te realiseren dat je leven waarschijnlijk al rijker is dan je in eerste instantie denkt. „Je hoeft je niet te beperken tot het beeld dat we nu bij ‘rijk’ hebben”, zegt hij in een interview met Forbes. „Zoals werken op Wall Street of eten in bepaalde restaurants. Het is jouw rijke leven – jij kiest hoe dat eruit ziet.”

Stop met 3 euro besparen op je koffie’s

Om dat rijke leven te bereiken, bespaar je dus op zaken die er voor jou minder toe doen. Een andere tip is om je minder te focussen op de besparingen van een paar euro (zoals die coffee to go’s) en meer te focussen op hoe je een goede baan krijgt, een hoger salaris kunt onderhandelen of op een andere manier meer geld kunt verdienen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als de financieel expert advies aan zijn 21-jarige zelf moet geven, was het om de term ‘ik kan dat niet betalen’ uit zijn leven te bannen. Als het gaat om dingen die hij belangrijk vindt en vond dan, natuurlijk. „Ik had ja moeten zeggen toen mijn vrienden me mee vroegen naar Burning Man”, legt hij uit. Als hij dat de prioriteit had gegeven, had hij het immers wel kunnen betalen.

Spreekt deze filosofie je aan? Lees dan ook zijn boek I Will Teach You To Be Rich.